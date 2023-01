“ON AIR!” – CORSI: “Sembra di essere tornati ai tempi di Pallotta”, FERRAZZA: “Pinto e Mourinho si parlano dai giornali”, FERRETTI: “E’ una situazione che non mi piace”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “C’è ancora il 60% di stagione da giocare, ma molto dipende già da domani contro il Bologna. Mancano 23 partite, e domani è già un test. Devi fare sette punti nelle prossime tre partite. La Roma deve competere per la Champions, su questo sono d’accordo con Pinto. Se nemmeno quest’anno ci si riuscisse ci sarebbero delle responsabilità dell’allenatore, ma anche di quei giocatori che stanno qui da 4 o 5 anni e con allenatori diversi continuano a collezionare quinti, sesti e settimi posti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo che la Roma dovrà aspettare lo stadio per cominciare a investire sul mercato: mi sembra di essere tornati all’improvviso ai tempi di Pallotta. Pinto? Parla sempre, lo fa tutte le settimane a Sky Sport, sono i Friedkin che non dicono una parola bucata… La parola vera che mette il timbro su tutti i discorsi è Friedkin, ma non lo fa. E lascia tutto alle nostre interpretazioni. Che poi faccia i fatti, per carità…Anche di Sensi si diceva che doveva ripianare i buffi di Ciarrapico, ma noi lo contestavamo lo stesso perchè i conti li conosceva, si sapeva che erano quelli. Poi è arrivato Pallotta che ha fatto finta di avere ereditato i debiti dai Sensi, e c’avete imboccato tutti. Ora sono arrivati questi, che i debiti ce l’hanno realmente come Sensi, se non di più. E noi stiamo ancora qui ad aspettare lo stadio…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La Roma è vincolata dal FPF sul mercato, quindi i programmi a medio e lungo termine sono diversi da quelli che può avere un allenatore come Mourinho. La sensazione è che Tiago Pinto e il tecnico si parlino attraverso i giornali. Il gm lancia un messaggio a Mou dicendo che la rosa giallorossa è da Champions. Lo Special One, invece, ha parlato di mercatino…”

David Rossi (Rete Sport): “Dal punto di vista della gestione dei soldi, finanziaria, la Roma di Pallotta è stata fallimentare, non è riuscita a sistemare i conti. Si era partiti con intenzioni buone, non c’erano soldi e si era pensato di fare trading con i giocatori. La piazza ha reagito dicendo “cacciate i soldi” e si sarebbe dovuto mantenere il punto, magari i conti adesso sarebbero stati un po’ migliori. Poi dopo sono entrati i Friedkin, e loro non è che non hanno messo i soldi…di più. Ne hanno cacciati, eccome. E pensate se non avessero messo i soldi, la Roma ora starebbe a carte quarantotto… Nonostante questo, lo ripeto ancora una volta, sto giochetto non si può più fare. L’Inter ha vinto lo scudetto e dopo hanno venduto tutti, il Milan farà la stessa cosa con Leao. La pacchia è finita, sta cosa non si può più fare…Frattesi non si può prendere, i soldi non ci sono…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cosa farà Mourinho alla luce di quello che ha detto Pinto? A fine anno se Mou valuterà che non ci sono le condizioni per andare avanti, farà le sue scelte, che sono legittime. Quando Mou parla di mercatino, e Pinto rivendica gli acquisti fatti, si sottolinea una divergenza di vedute. Cosa si può fare? Niente, solo il meglio da qui alla fine della stagione. E la Roma secondo me per qualità di rosa e allenatore può ancora scrivere il suo libro in maniera positiva. Poi a fine anno, se sei arrivato in Champions, hai vinto l’Europa League o sei arrivato in semifinale, o se invece sei fuori da tutto, ci saranno le dovute conseguenze. E’ presto per dire che è tutto da cancellare, c’è ancora margine…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il problema grosso della Roma sono i ricavi, non tanto nell’immediato ma in generale: se rispetti i paletti del FPF, tra due anni, avendo incassato di più, ti sarà permesso un maggiore investimento. Ma se ricaverai di più. E qui ci sono due problemi: il primo è come si fa a ricavare di più se io non posso investire di più? Se non posso investire sulla rosa, è più complicato raggiungere risultati migliori. E qui si arriva al discorso stadio: sarà fondamentale per i ricavi, e forse non a caso l’accordo con la Uefa è fino al 2027. A cascata ci saranno anche i ricavi non solo dello stadio, ma anche di tutti gli sponsor che ne deriveranno. Questo è il percorso virtuoso, c’è poco da fare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Secondo me sta succedendo qualcosa di particolare intorno alla Roma. So un po’ come funziona la stampa e l’informazione: da una parte c’è il Corriere dello Sport, quotidiano molto legato a Mourinho, e quando esce in un certo modo è come se parlasse lo Special One. Dall’altra la Gazzetta dello Sport, che è una sorta di risposta da parte della società. Io, vedendo da fuori questa vicenda, devo pensare che c’è un pezzo di Roma che si comporta in un certo modo, e dall’altra una parte che si comporta in maniera diversa e questa situazione non mi piace…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Pinto nei confronti di Mou usa parole politicamente corrette. Ha ragione quando sostiene che la Roma fino ad ora ha fatto meno di quanto avrebbe voluto e potuto, e ora ci si aspetta una crescita di risultati. Ha detto cose che tutti pensiamo, tranne Mourinho, al quale forse non conviene dirlo e non lo dice. Ma Pinto dice una grande verità. Tutti si aspettano dalla Roma di più di quanto fatto fino a ora. Pinto sta ributtando la palla nel campo di Mourinho. Ora Mou riparlerà mille volte e dirà che è stato fatto un mercatino, ma Pinto con quest’intervista ha voluto mettere dei paletti ben precisi, perciò ora tocca a Mourinho dimostrare qualcosa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Karsdorp? Non penso che possa restare. Ci sono un paio di società interessate. Mourinho con la questione Karsdorp alla Roma gli ha fatto perdere una decina di milioni. Pinto cosa vuoi che dica…lui parla quando la Roma fa una perdita di 219 milioni, e sa che solo con la Champions si possono salvare i conti della Roma, altrimenti i Friedkin dovranno mettere altri soldi, e forse si sono un po’ stufati. Mou continua a dire che è una squadra pessima, ma dice una bugia. E dice bene Pinto quando afferma che la Roma in base alla rosa che ha dovrebbe avere più punti. E’ una critica velata all’allenatore, e questa intervista mi conferma che i rapporti tra i due non sono idilliaci…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Smalling? Penso che possa rimanere, è stato trattato bene dalla Roma che lo ha aspettato quando il giocatore palesava difficoltà a livello fisico. Ma questo non esclude che possa andare via, e questo è un problema, specie quando non puoi rilanciare sul mercato. Smalling non è un grande leader, ma è un giocatore di sostanza, e perderlo sarebbe un gran problema. Penso che la Roma sta provando a trovare qualcosa in mezzo al campo: Aouar mi sembra un buon giocatore poterebbe dare una grossa mano a un centrocampo statico come quello giallorosso…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La situazione Aouar è da tenere d’occhio perché se la Roma non riceve risposte positive da Wijnaldum e Dybala, allora di Aouar ha bisogno immediatamente…”

Redazione Giallorossi.net

