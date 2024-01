“ON AIR!” – CORSI: “Mou tradito da Ryan Friedkin e da chi stava in panchina a San Siro”, PIACENTINI: “Ora mi auguro di non vedere improvvise resurrezioni”, LO MONACO: “Si fa un torto a De Rossi considerandolo un traghettatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La zona Champions è a 5 punti di distanza, e se vogliamo continuare a sperare, la Roma col Verona deve assolutamente vincere. Perchè se non vinci manco in casa contro il Verona, ma de che stamo a parlà…Altrimenti diciamo che Daniele De Rossi è venuto qua a fare l’istruttore di calcio per alcuni giocatori in vista dell’anno prossimo, e cominciamo a parlare di calciomercato, perchè se non vinci nemmeno sabato, non vai da nessuna parte…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me Josè già manca, in questi anni mi ha trasmesso emozioni che non provavo da tempo. Io ora non vorrei vedere delle resurrezioni improvvise, mi darebbe molto fastidio…Io spero che Smalling torni, ma se dovessi rivederlo contro il Verona…io spero proprio di no eh… Io spero l’anno prossimo di non rivedere più qui buona parte di questa squadra, perchè se l’allenatore è responsabile, lo sono anche i calciatori. De Rossi? Spero faccia la formazione senza guardare in faccia nessuno, e sono curiosissimo di vedere come sarà messa in campo la sua prima Roma. Spero che le vinca tutte, anche se io ero tra quelli che avrei rinnovato a Mourinho. Spero che a maggio staremo qui a parlare di rinnovo biennale o triennale per De Rossi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Credo che Daniele penserà a un 3-4-1-2 o a un 3-4-2-1. Lui è umanamente e calcisticamente davanti a tutti, lo sa che per fare il 3-5-2 con questa Roma fai fatica, non hai gli esterni per farlo, non ti fanno la differenza. Ma se fai il 3-4-1-2 puoi mettere El Shaarawy a sinistra, che ti fa tutta la fascia. Io sono sicuro che De Rossi metterà un attaccante in più o un trequartista in più, penso che potremmo vedere anche Dybala con Lukaku e Belotti per sfruttare la forza offensiva della Roma…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io avrei aspettato tre partite prima di decidere su Mourinho. Contestazione sabato? Per me sarebbe deprecabile, e in questo Mourinho ci ha messo del suo nel creare questa situazione del “o con me o contro di me“. Io adesso tifo sempre la Roma: sono andati via Capello, Spalletti, Liedholm… De Rossi era già maturo a 16 anni, gli voglio bene e tremo per lui: di Totti avevo detto “mai allenatore o presidente della Roma“, e lo stesso valeva anche per Daniele. E’ un test difficile, ma a questo punto lui c’è, ed è la nostra ultima speranza. Dobbiamo fare il tifo per lui. Ma mi tremano i polsi…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Non penso che la Roma abbia una rosa da nono posto, forse da sesto, ma non da 29 punti in 20 partite… Per cui con chi te la prendi? Sicuramente con la squadra, e saranno ampiamente contestati, ma anche l’allenatore ne è responsabile. Il ko del derby è stata una vergogna, e certe dichiarazioni di Mourinho a fine partita sono state umilianti… La Roma sul campo è stata mediocre, anche per responsabilità sua. Ma io penso che lo sappia anche lui, la sua tristezza percepita nella conferenza di sabato nasceva dal fatto di non essere riuscito a trovare il bandolo della matassa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “De Rossi si è preso un bell’accollo, ma lui la grinta ce l’ha e sicuramente proverà a portarla a questa massa di giocatori, dei quali la metà non merita di indossare quella maglia. Chi ha tradito Mourinho? Il deus ex machina è stato Ryan Friedkin, cacciandolo senza avergli dato una squadra degna di calcare l’Olimpico con 60mila tifosi per anni. E poi gli ultimi traditori sono stati quelli che erano in panchina nell’ultima partita a Milano, quelli sono stati i peggiori…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io spero davvero che con De Rossi si risolvano certi problemi che abbiamo visto in panchina. Scavando, abbiamo saputo cos’è successo ieri: il primo punto di contatto c’è stato l’altro ieri, ma la telefonata non lasciava presagire questa decisione. Poi la notte ha portato consiglio ai Friedkin… Nei momenti di crisi, se una presidenza pensa che con quell’allenatore non si possa andare avanti, è legittimata a cambiare. Non voglio lontanamente pensare che Friedkin fosse imbufalito dopo Budapest, altrimenti siamo all’assurdo. Se la Roma avesse vinto quella finale, avrebbe toccato il punto più alto della sua storia. Mourinho lì è andato oltre, ma ha dovuto compensare un silenzio imbarazzante. Lui avrebbe dovuto arrabbiarsi a casa sua, perchè guai a farlo contro Ceferin…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io spero che De Rossi sarà l’allenatore del prossimo anno, gli faremmo un torto a pensare a lui come traghettatore. Lui sta pensando alla Roma di oggi, ma anche alla Roma di domani. Da lui passeranno le strategie di mercato, e il nuovo ds…Lui deve lavorare oggi per aggiustare qualcosa che, secondo la proprietà, si era rotto. Ma contemporaneamente dovrà fare riunioni, pianificare delle cose, dare giudizi sui calciatori che sta allenando. E questo lo farà con il nuovo direttore sportivo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “In questo momento la scelta De Rossi è quella giusta, poi se la gioca. Ha personalità e carisma, ha tutto. Dopo la partita con il Milan c’è stata una lite furibonda tra Mourinho e Lorenzo Pellegrini, l’allenatore non ha ringraziato il capitano nel suo video di saluti. C’è stato un durissimo scontro alla fine della partita. Mourinho si era preso la Roma, pensava di essere diventato lui il proprietario…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha cambiato strada, provando a prenderne una più vicina alle idee della proprietà. Penso sia una scelta giusta, assolutamente condivisibile. Se non la fai ora quando la la fai? Ora c’è l’emozione, ma Mourinho è nono in classifica con il terzo monte ingaggi della Serie A. Un imprenditore perché deve accettarlo? Voi al posto dei Friedkin sareste contenti? Sinceramente non posso non capirli… In tre anni non si è mai lottato per entrare in Champions e tutti i giorni mi devo sentir dire che ti ho dato una squadra scarsa. Mourinho è un grande allenatore, storico, ma a tutto c’è un limite. Se si è arrivati al quinto esonero di fila magari l’epopea di Mourinho forse è un po’ finita. Ora vediamo se lo prende lo United o altri…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I Friedkin non avrebbero rinnovato il contratto a Mourinho, questo lo sapevamo. Mourinho è un’icona, ma per loro era un fardello. De Rossi non è obbligato a fare meglio di Mourinho, ci proverà, ma se non riuscirà a sistemare la situazione non sarà colpa sua. Le colpe tecniche sappiamo di chi sono, non ci inventiamo niente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Discorso Friedkin alla squadra? Era ora. Mourinho è stato fino a ora il parafulmine di tutti i calciatori. Ora è interessante capire se è ‘alzati e cammina’ o se ci sarà il fuggi fuggi. Inizialmente c’è sempre una reazione emotiva per cercare di dimostrare di essere attaccanti alla maglia, alla gente e ai tifosi che ti hanno supportato anche nelle brutte prestazioni. Io ho molti dubbi per come è la situazione dei calciatori, tra prestiti, svincolati e altri con la testa altrove. Bisognerà mettere De Rossi nelle condizioni migliori. Mourinho era parafulmine, mi rifiuto di credere che lui abbia avallato l’acquisto di certi giocatori. Ora però voltiamo pagina. Gli alibi sono davvero finiti…”

