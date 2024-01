Lo strappo di Friedkin con Mou: “Vieni nel mio ufficio”, poi la lite. Alla squadra: “Siete tutti sotto esame”

AS ROMA NEWS – Lo strappo definitivo tra Friedkin e Mourinho si è consumato alle prime ore del mattino di ieri, dopo una notte di lunghe riflessioni interne. Poi il messaggio del presidente al tecnico: “Vieni nel mio ufficio”.

Il texano era sbarcato apposta lunedì sera a Roma, convinto a voltare pagina, e non ha perso tempo, comunicando all’allenatore portoghese l’esonero poco dopo le 8, alla presenza del figlio Ryan, che aveva ispirato il cambio e preso i primi contatti con De Rossi.

Alla notizia dell’esonero, Mourinho non l’ha presa affatto bene: sono volate parole grosse in inglese, in un rimpallo di responsabilità tipico delle separazioni turbolente. Il presidente ha rimproverato al tecnico certe mancanze, lo Special One ha risposto per le rime ricordando una serie di promesse non rispettate.

Quindi Mourinho è stato invitato a lasciare Trigoria (dove viveva ormai da mesi) con “effetto immediato”. Una mazzata per Josè, che non si aspettava un trattamento del genere. La verità è che Mou ha perso la Roma per sempre a Budapest, dopo una finale ricca di polemiche che ha provocato una reazione scomposta contro l’arbitro Taylor e una pretesa rumorosa verso i Friedkin (“Merito di più, non voglio più essere lasciato solo”). Da quel momento la sequela di provocazioni estive sul mercato non soddisfacente, compresa la foto nel ritiro di Albufeira con il vuoto del centravanti assente, unita alle valutazioni severe sul valore dell’organico, ha allargato il fossato ideologico tra le parti.

Il vulcano Friedkin non si è mai spento, nemmeno quando Pinto ha salvato Mou dall’esonero anche dopo il ko di Genova. A Trigoria raccontano che il presidente reagisse quasi ridendo a chi gli traduceva le ipotesi giornalistiche sul possibile rinnovo del contratto in scadenza. Questa eventualità, per le ragioni sopra chiarite, non è mai stata presa in considerazione.

Il presidente ieri non ha risparmiato nemmeno la squadra, alla quale ha parlato brevemente dopo aver introdotto il nuovo allenatore De Rossi: “Il momento degli alibi è terminato. Adesso sta a voi dare una svolta alla stagione. Ricordate che siete tutti sotto esame”. Sabato prossimo sono attese le prime risposte della Roma, quelle sul campo.

Fonte: Corriere dello Sport