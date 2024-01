Tifoseria in subbuglio: cori contro Friedkin, Smalling e Spinazzola. E sabato all’Olimpico c’è aria di contestazione

AS ROMA NEWS – La notizia improvvisa dell’esonero di Mourinho ha sconquassato il mondo Roma, lasciando perplessi anche molti detrattori dell’allenatore portoghese: paradossalmente la decisione di licenziare lo Special One nel pieno svolgersi della stagione ha compattato di nuovo la tifoseria.

Il freddo comunicato dei Friedkin ha scosso il popolo romanista, generando un’ondata di protesta nei social e nelle radio che è iniziata ieri e proseguirà sabato all’Olimpico. Un gruppetto di tifosi ieri si era già riversato fuori dai cancelli di Trigoria in mattinata per manifestare il proprio malumore. Alcuni hanno fermato l’auto guidata da Paredes e con Dybala a bordo: “Ora non avete più la scusa Mourinho“, gli urla un tifoso, “Lo sappiamo“, risponde triste l’argentino.

In serata un gruppo composto da circa 60 persone (osservate dalle Forze dell’ordine) ha rivolto cori contro i Friedkin. Tanti gli insulti rivolti ai giocatori, i più bersagliati sono stati Chris Smalling, sparito dai radar dopo aver rinnovato il contratto, e Leonardo Spinazzola.

Ma la domanda che tutti si fanno è quale sarà l’accoglienza dell’Olimpico alla squadra (De Rossi sarà sicuramente osannato) e quale sarà la reazione della Sud nei confronti della presidenza dopo l’esonero del condottiero di mille battaglie contro i poteri forti, Josè Mourinho (per il quale si attendono cori e striscioni). Di sicuro dopo la scelta di ieri, la popolarità dei Friedkin a Roma è al minimo storico.

