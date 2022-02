“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma ha brutalizzato lo Spezia”, PIACENTINI: “Thiago Motta da camicia di forza”, CORSI: “Zaniolo si poteva risparmiare quel like”, CATALANI: “Mancini un topo cattivo che si sente elefante”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ieri sera c’era Zaniolo con il sangue che gli sgorgava dalla faccia e un signore dietro al Var urlava: “Ma non l’ha toccato! Non è rigore!“. Thiago Motta vuole le scuse del Var? E allora io voglio le scuse di Fabbri per la mancata di espulsione di Agudelo, e lo Spezia doveva essere in nove. Pellegrini in occasione del secondo giallo ad Amian fa una furbata, ma se Amian è un fesso e si fa gabbare da Pellegrini, è un problema suo. Quella è ammonizione e vai a casa, perchè sei un fesso! Non capisco di cosa si sta parlando: la Roma ha fatto 31 tiri in porta e preso 4 pali, ma che volete? Ma scuse de che? La Roma ieri ha brutalizzato lo Spezia, se fosse stata una partita normale finiva 4 o 5 a zero, e se finisce uno a zero è solo per una cosa assolutamente accidentale. Se quella partita la rigiochiamo 100 volte, finisce 100 volte 4 o 5 a zero. Quindi che volete? Ora anche lo Spezia si lamenta…Ma perchè dovete sempre rompere i coxlioni alla Roma?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Che la Roma abbia meritato di vincere ieri contro i giovanotti dello Spezia non ci piove, e ci mancherebbe altro visto che hai giocato un’ora in superiorità numerica. Ma la vittoria è meritata e legittima, tra pali e occasioni fallite. Il rigore su Zaniolo era nettissimo, senza quel calcione avrebbe fatto gol al 99,9%, e l’espulsione ci stava, per cui tutto giusto. Però uno si aspettava comunque una Roma migliore. Partita brutta, ma ci hai provato in tutte le maniere e hai vinto meritatamente. Capisco che Thiago Motta sia avvelenato per la sconfitta all’ultimo minuto, ma quando vedi che un giocatore ha preso un calcio in bocca, ma quali scuse ti aspetti… La Roma vince con merito, ma io sono ancora molto deluso da come la squadra gioca, e da alcuni giocatori che non si sono visti… Zaniolo? Ma come gli viene in mente di mettere quei like… Lui è giovane, e probabilmente si è sentito fatto fuori e ha messo quel mi piace ai giocatori della Juve. Alla Roma questa era una cosa che un tempo non sarebbe passata mai. Lui se la poteva risparmiare sta cosa, non mi piace assolutamente…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il rigore al novantanovesimo? Ho tremato quando ho visto Provedel che la sfiorava…Abraham l’ha tirata bene, altrimenti gli avrebbe parato anche quella… A me la Roma ieri non è sembrata inconcludente, succedono queste partite, le altre volte è stato diverso… Che alla squadra manchi qualcosa, sia tecnicamente che caratterialmente, non ci sono dubbi. Ma stavolta hai fatto tutto quello che c’era da fare, ti è mancata solo la prestazione del tuo centravanti. Succede, ed è anche un po’ una colpa, ma non grave. Se le giochi sempre così io penso che te ne porti a casa diverse…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo a certi livelli fa la differenza, magari nel big match contro Juve o Inter non fa questa differenza, ma in partite come quella di ieri non puoi prescindere da lui. Mi è piaciuta la personalità di Abraham, che si è andato a prendere un pallone che scottava molto di più di quello col Sassuolo. Pellegrini a me non è piaciuto, è stato inconcludente, non è riuscito a incidere sulla partita. E’ stato l’esempio, l’emblema della inconcludenza della squadra… Queste partite vanno chiuse prima, non puoi arrivare al 94esimo ancora sullo zero a zero. Lo Spezia il primo tempo faceva il fuorigioco a metà campo, sembrava la Roma di Luis Enrique, e tu dovevi già stare 4 a 0. Per me quella non è sfortuna, se a certi livelli sbagli tutte quelle palle gol vuol dire che ti manca qualcosa… Le parole di Thiago Motta a fine partita sono da camicia di forza…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La cosa che mi ha colpito di più di ieri sono le parole di Pinto, mi hanno messo giù di morale. Per me Mancini è assolutamente un giocatore cedibile, è sopravvalutato, dagli altri e soprattutto da sé stesso, che è la cosa peggiore. Spero che le parole di Pinto siano puramente manageriali, e che stiano cercando di metterlo al meglio sul mercato. Se la Roma ha davvero un giocatore del genere come prototipo per costruire il proprio futuro, allora Dio ce ne scampi e liberi…Per me è un topo cattivo che si sente elefante. La partita? Se la Roma ha vinto al 99esimo è solo per sfortuna, io non ho mai visto tanti pali e occasioni sprecate. La dovevi vincere prima, ma comunque hai meritato. Contro lo Spezia te la fanno vincere, ma contro la Juve quel rigore non lo avrebbero mai segnalato. Ecco perchè il VAR non cambia certe metodologie: gli arbitri in certe situazioni si comportano in un modo, e in certe situazioni in un altro…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Con tante notizie che ci sono oggi, col Napoli primo in classifica, la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il like di Zaniolo ai giocatori della Juventus…Ma come siamo ridotti. Se non fa notizia nemmeno il Napoli primo in classifica con le due milanesi, allora non lo so…Se fossi il direttore della Gazzetta, oggi fare fuoco e fiamme in riunione. La Roma crede ancora al quarto posto? Per me è come credere a Babbo Natale e alla Befana… Quando hai due squadre davanti, con la Juve in rampa di lancio…io non credo nemmeno al quinto posto, sarebbe già un miracolo. Per me la Roma arriva sesta, il quarto posto non è proprio possibile per un discorso di numeri…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Il like di Zaniolo ai giocatori della Juventus? Locatelli e Bonucci sono due amici della nazionale, e Vlahovic è un fenomeno… Però poteva evitare. E’ un discorso di furbizia, fatti furbo e lascia perdere… Quarto posto? Io ci credo. E ci crede la Roma stessa, visto quanto dichiarato più volte da Pellegrini. Ma anche la reazione di Mourinho e Tiago Pinto lo dimostra, loro sono convinti di poter arrivare davanti alla Juventus… La partita di ieri? Non so perchè Motta ha tolto Verde, e non capisco come possa lamentarsi per quel rigore…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Nell’esclusione di Zaniolo non c’è niente di tecnico. Lui non ci sta bene con Mourinho, questo credo di saperlo. Poi è un professionista serio, e ieri ci ha messo anche la faccia prendendosi un calcione… Se la Juve lo vuole deve tirare fuori i soldi veri. La Roma vive solo sulle individualità. Ieri la squadra ha creato duemila occasioni, ma non è che la squadra senza Mourinho in panchina sia più serena?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non ho visto nessuna tranquillità aggiuntiva della squadra senza Mourinho in panchina. Spero che Zaniolo resti e decida di continuare con la Roma visto che ieri ancora una volta ha dimostrato di essere con la testa dentro alla squadra. La partita poteva finire anche 0-0, e sai le critiche… Ma la Roma ha creato tantissimo, almeno con quattro occasioni limpide senza trovare il gol, e questo è un limite. Abraham non ha la forza del bomber vero. La Roma ha buttato via dei punti che ancora oggi fanno rabbia…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Secondo me c’è poco da esaltare della partita di ieri della Roma. La Roma strameritava, e ha vinto con un rigore che c’era. Però il primo tempo, undici contro undici, la Roma ha giocato veramente male e lo Spezia ha avuto una leggera supremazia. Ma se un giocatore di Mourinho viene espulso con due gialli in sei minuti, e il secondo è anche molto severo, oggi parlavamo solo di Mou e degli arbitri… La Roma ha giocato una buona partita nel secondo tempo, undici contro dieci, ma undici contro undici la Roma non ha giocato bene…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma più serena senza Mou in panchina? Non penso… Zaniolo alla Juve? Ci sono delle chance, il contratto scade nel 2024 che a giugno sarà terribilmente vicino. Se la Roma non gli rinnova il contratto, e per il momento non ci sono segnali in questo senso e anzi le frasi di Pinto vanno in direzione opposta, deve cominciare a pensare a cederlo la prossima estate, altrimenti rischia di perdere una parte del denaro che potrebbe incassare. Alla Juventus piace molto, ed è un’ipotesi concreta, specie se la Juve non dovesse rinnovare il contratto di Dybala…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho ieri era collegato con il suo assistente, e gli diceva come far muovere la squadra, cosa dire all’arbitro… Vittoria molto importante, la Roma ha meritato anche se quell’espulsione a parti invertite avrebbe fatto saltare il Parlamento… Per Zaniolo servono tanti soldi e il bilancio della Juve è drammatico. Il giocatore è molto interessante, ma mi sembra un affare molto difficile. Chiesa e Zaniolo sarebbero molto più interessanti di Chiesa e Dybala. Se dovessi fare io il fantacalcio, oggi preferirei investire su Milinkovic-Savic che non su Zaniolo, per caratteristiche tattiche e non solo tecniche…”

