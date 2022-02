La strana giornata di Zaniolo: il like agli juventini, l’esclusione e poi i sorrisi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Come spesso succede Nicolò Zaniolo fa parlare di sé sui giornali. Il talento giallorosso è protagonista anche quando non è in campo.

Mourinho, come da anticipazioni, decide di tenerlo in panchina per la gara contro lo Spezia e i rumors di mercato tornano ad affollare oggi le pagine dei quotidiani.

Se poi alla vigilia della partita il giocatore ci mette del suo con dei “mi piace” a ben tre foto di calciatori juventini, Locatelli, Vlahovic e Leonardo Bonucci, che esultavano per la vittoria di Empoli, non può che tornare di moda la voce che lo vede vicino ai bianconeri la prossima estate.

“Molti hanno pensato che quei “mi piace” siano stati una reazione alla formazione di José Mourinho“, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla addirittura di “caso scoppiato” dopo l’esclusione dalla formazione iniziale e il like ai post dei calciatori bianconeri.

Resta il fatto che Zaniolo ieri ha fatto il suo, entrando in campo nella ripresa e risultando decisivo nella vittoria della Roma, procurandosi un rigore ( e un taglio sul viso) che ha regalato la gioia a tifosi e compagni di squadra.