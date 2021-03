“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Senza Dzeko la Roma in Champions non ci va”, CORSI: “Mayoral è un macello”, BERSANI: “Squadra stanca, ora la gestione del gruppo diventa fondamentale”, MAGNI: “Prandelli da pensionare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Partita super di Diawara. Ma un giocatore che fa una prestazione così, e poi realizza un gol così pesante, ma come fa a prendere 7 in pagella? Ho letto sui giornali delle pagelle con 5 insufficienze tra la squadra: ma guardate che la Roma ieri ha vinto… Pau Lopez prende 5,5, ma io ho visto fare delle ottime cose tra i pali. Veretout? Speriamo bene, non sempre il livello di dolore percepito è sintomo della gravità dell’infortunio…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): ” A me interessa zero che la Roma non abbia giocato bene, adesso conta vincere. I tre punti di ieri non ti danno la certezza di arrivare in Champions perchè ha davanti l’Atalanta che è la squadra più in forma del campionato, ha una marcia in più. Diawara è il simbolo di come Fonseca gestisce i giocatori: lui era sparito ma non perchè l’allenatore si fosse messo di traverso, ma perchè tra infortuni e Covid non era quello che conoscevamo, ora è un calciatore recuperato. La Roma perde tantissimo con Veretout, un giocatore che non ha omologhi nella rosa e che è stato il miglior realizzatore. Il dazio pagato ieri è pesantissimo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Manolas è un giocatore di quei giocatori che non mi mancano. Si è andato via via spegnando sulla via di Napoli. Ieri ha provocato uno dei rigori più stupidi della storia del calcio… Ieri abbiamo visto una buona Roma. Borja Mayoral è un macello, con tutta la stima per lui. Mkhitaryan in calo. Diawara migliore in campo. Veretout fino all’infortunio non aveva fatto niente, non l’aveva mai strusciata, forse erano i prodromi dell’infortunio. Una Roma discreta, che stava rischiando contro una Fiorentina incredibile: mi sa che quest’anno ci vanno dritti. Ieri con una punta buona in campo vincevamo molto più tranquillamente…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Lascia un po’ perplessi la mancanza di equilibrio della squadra, che in modalità conservativa non rischia nulla ma non crea nulla, mentre quanto attacca, rischia tanto dietro. Prandelli dovrebbe andare in pensione, quello che ha fatto ieri è roba da cacciarlo subito. Ribery era una spina nel fianco, e lui l’ha tolto. Da quel momento la partita è finita. Il rigore del Milan? Devo dire che un po’ mi ha rovinato la serata…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il rammarico più grande è come il campionato della Roma poteva prendere un’altra direzione se avesse vinto col Milan. Se i rossoneri continuano così è difficile però tirarli giù nella lotta, ma hanno avuto l’ennesimo rigore a favore. Se la Roma dovesse riuscire ad arrivare quarta, la data di ieri sera sarebbe da segnare in rosso sul calendario. Se non fossi riuscito a vincere, sarebbe diventata durissima… Veretout? Temo che sia una cosa molto lunga. La Roma ha vinto perchè è più forte della Fiorentina. Fonseca, anche stavolta con un po’ di colpevole ritardo, ha messo dentro giocatori più adatti per vincere quella partita lì, e ci portiamo a casa questi tre punti sporchi e cattivi che ci permettono di restare in scia Champions…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma ieri ha meritato di vincere, ma a un certo punto sembrava di assistere a un Benevento 2. Prandelli c’ha dato una bella mano togliendo Ribery dal campo. L’infortunio di Veretout non ci voleva, perde tre giocatori in uno: lui in campo fa il centrocampista, il terzino, e il bomber… I giocatori sono stanchi, ora le gestione del gruppo è fondamentale. Il problema è che tutte le partite sono fondamentali. Tutte. I tre punti di ieri sono fondamentali, ora servono i cambi di qualità come quelli che ha l’Atalanta…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io credo che Fonseca avesse segnato Roma-Genoa, e non perchè sia facile, come la partita per fare turnover. Con la Fiorentina non potevi permettertelo perchè venivi dalla sconfitta col Milan. Davanti avrai la possibilità di ruotare, mi aspetto El Shaarawy e Pedro titolari, ma anche Bruno Peres. Spinazzola e Mkhitaryan devono rifiatare per forza…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma non bellissima, ma la vittoria è pesantissima. Fonseca deve recuperare il rapporto con Dzeko, perchè non puoi mica andare avanti con Mayoral. Quando Edin tornerà deve essere titolare, altrimenti si farà del male da solo… Per andare in Champions la Roma recuperare Dzeko, altrimenti non ci va. Guardate che col Milan avrebbe giocato Mayoral, perchè era lui il titolare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri partita complicata per la Roma. Molti giocatori stavano sotto tono, forse vanno in difficoltà giocando ogni tre giorni. Mkhitaryan è in calo, Mayoral solo presenza. Pellegrini bene, ma nessuno da 7. Vittoria però importante, tre punti pesanti per la rincorsa al quarto posto. E’ bastato poco perché la Fiorentina si è suicidata da sola. Borja Mayoral? Il problema è che Mkhitaryan è in calo. Se ti viene meno anche lui, ma quando segni… Ieri Spinazzola ha fatto tutto, ha fatto un gol da centravanti. Ora senza Dzeko davanti o ti affidi a El Shaarawy, o non lo so come fai…”

Alessandro Vocalelli (Radio Radio): “Dzeko è di due categorie sopra Mayoral, che non è mica un bambino ma un giocatore di 24 anni, e quindi già definito. Io ho sentito dire che lo spagnolo fosse meglio di Dzeko, una cosa incredibile. La Roma fra l’altro ha tutti giocatori che si inseriscono, e con Edin riesci a fare quel gioco, mentre con Mayoral che va sempre in profondità non riesci. Ora va recuperato Dzeko, senza di lui è una cosa, con lui è un’altra Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mayoral è un buon sostituto, ma non può essere il centravanti titolare della Roma, e ieri si è visto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dzeko deve giocare titolare? Ma se è infortunato, di che parliamo… E’ paradossale che dobbiamo parlare della Roma che deve far giocare un calciatore rotto. Tutti sappiamo che contro il Milan avrebbe giocato Dzeko. Lui era tornato titolare, poi se vogliamo parlare del problema Dzeko anche quando è rotto, allora parliamo del nulla… La Roma ha vinto a Firenze e parliamo di un giocatore infortunato da mezz’ora, ma vi rendete conto…”

