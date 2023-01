“ON AIR!” – AGRESTI: “Roma inguardabile, non c’è un’idea di gioco”, CORSI: “La Juve sarà penalizzata, non abbiamo rivali per il quarto posto”, MAGNI: “Abraham mi sembra un giocatore perso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “I giocatori non godono più di questa immunità da parte dello stadio durata un anno e mezzo, da quando c’è Mourinho: il credito si è esaurito. Dopo Tirana forse i giocatori pensavano di essere invincibili, manco fossero il Milan di Sacchi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tre punti meritati, lottati. La Roma è sempre questa: uno a zero e tutti a casa. Io sono certo che la Juve sarà penalizzata quest’anno, e quindi secondo me la Roma non ha rivali per il quarto posto. Abbiamo capito che i soldi della Champions sono vitali per questa società, e secondo me quest’anno ce la fanno, perchè Lazio e Atalanta sono quelle che sono. La Roma ieri non sarà stata la più brillante, ma di solito la squadra sgnazzica quando riparte il campionato, per cui è andata bene… Sento dire che c’è solo Dybala: ho capito, ma per adesso Dybala è nostro, e ce lo teniamo stretto. Su Zaniolo avrei tante cose da dire, mamma mia… I meno bravi di ieri? El Shaarawy e Zaniolo…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma è questa. Dicono che questa è una squadra che non ha fisionomia, e invece ce l’ha: è una squadra che gioca un calcio esteticamente non apprezzabile, ma di sostanza, che crea poche occasioni da gol e spesso decide le partite dai calci piazzati, ma si può vincere le partire anche così. Certo, sarebbe meglio fare un calcio scintillante e creare 20 occasioni da gol, ma ora non è quella l’aria. Per ottenere quel tipo di percorso il discorso è lungo, e Roma non è una piazza così paziente per puntare a un piano triennale. Perchè appena si perdono tre partite succede un macello, guardate quello che è successo con Luis Enrique… Calma, intanto ci prendiamo questi tre punti, ci concentriamo sul Milan e vediamo che succede…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La differenza fra non vincere delle brutte partite e vincerle te la dà la qualità degli interpreti in campo. Il rigore è Zaniolo che dà l’imbeccata per Dybala, Dybala prende il rigore e Pellegrini fa gol: quelli sono. Se ce li hai, è più facile che partite brutte come quelle di ieri le vinci. Se non ce li hai, rischi non solo di non vincerle, ma di perderle pure. Mourinho qualcosa di suo ci sta provando a farla: la formazione di ieri non è banale. Rinuncia a Abraham e inserisce Tahirovic. Non fa cose semplici, e pure quello ci può far ben sperare per il futuro…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Solbakken in tribuna? Non ci vedo segnali da parte di Mourinho. Ha fatto un allenamento con la Roma, è stato due mesi fermi, evidentemente non era pronto. E comunque parliamo di uno qualsiasi… I punti di ieri sono pesantissimi, sono piombo, roba seria…Il centrocampo Cristante-Tahirovic? Apprezziamo il tentativo, ma non mi sembra un centrocampo con cui affrontare il Milan: c’è Matic, c’è Camara, c’è Pellegrini…il centrocampo di ieri è da dodicesimo posto. Dybala ieri tocca tre palloni, e sono quelli che vale la pena vedere in tutta la partita. Abraham? Mi sembra un giocatore perso…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Olimpico pieno ma poco appassionato? Ma la squadra non aiuta…col 38% di possesso palla in casa col Bologna, ma che vuoi appassionare. Tu ora stai riempiendo lo stadio con gente che prima non andava allo stadio, con bambini, famiglie, è diverso…Abraham? E’ qualcosa che non si spiega. Anche la scelta di Mou di tenerlo fuori, costringendo Zaniolo a giocare in un ruolo non suo…forse c’è qualcosa che non sappiamo, qualcosa che non lo fa giocare bene…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “L’assenza di Abraham mi ha sorpreso, sto cercando di capire come mai non è stato scelto. Motivazione tattica o psicologica? Penso che sia stata più una scelta tattica, non voglio pensare ad altro. Se ci fossero stati problemi con Abraham non sarebbe stato schierato a partita in corso. La Roma nel primo tempo ha fatto una partita decente: ha fatto gol, ha avuto un altro paio di occasioni ma soprattutto non ha mai fatto tirare in porta il Bologna. Nel secondo tempo invece si è vista un’altra partita, molto più brutta da parte della Roma nell’organizzazione tattica…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Per me il titolo è “anno nuovo, vecchia Roma”. La Juve deve recuperare 4-5 giocatori fondamentali, mentre la Roma tolto Wijnaldum ieri aveva tutti a disposizione. E’ vero che Dybala è al 30%, ma quando lui si è accasciato l’Olimpico si è ammutolito perchè ce la sensazione che la Roma sia Dybala-dipendente. Lui ieri fa due cose: si procura il rigore e sfiora il raddoppio. In mezzo c’è stato il nulla, e questo comincia a essere un problema. Doveva essere la Roma dei “Fab Four” e invece è la Roma di Smalling. E suggerirei a mister Wolf (Tiago Pinto, ndr) di rinnovare il su contratto quanto prima. Siccome l’Inter ha una situazione ballerina sui due centrali, e vista l’amicizia con Dzeko e Mkhitaryan, non vorrei arrivare alla fine dell’anno a leccarci le ferite… Tahirovic? Ha dimostrato di non essere pronto, ma è normale. Se non girano Pellegrini e Dybala fai fatica. Zaniolo? Continuiamo a dire che vale 50 milioni, e lui continua a sbagliare gol davanti la porta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini ha dato l’idea di quello che può dare alla squadra in positivo, ma poi da solo non ce la può fare. Abraham deve tornare a essere protagonista. La Roma è questa, e poco di più. Il Bologna per fortuna si è un po’ adeguato al tipo di partita, e la gestione della gara per certi è stata positiva. E’ andata bene, son tre punti fondamentali ma non possono essere fini a sé stessi. Certo, pensare di giocare una partita così a Milano mi mette i brividi addosso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma senza Dybala è una squadra che non ha niente. Bisogna discutere seriamente su quello che sta facendo l’allenatore: che squadra è la Roma? Che calcio gioca? Mi domando che cosa sta facendo l’allenatore con questa rosa. La Roma ha giocato una partita onestamente inguardabile. Alla fine puoi anche pareggiare col Bologna, ma in 75 minuti non crei più un’occasione da gol. Ma vi pare normale? Ma voi vedete un’idea di calcio nella Roma? Ma perchè l’allenatore della Roma non si può criticare? Qua non c’è un’idea di gioco! Ma ieri avete visto almeno un contropiede?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sono assolutamente d’accordo con Stefano (Agresti, ndr). I tifosi della Roma ieri erano mollto più incazzati di quelli della Lazio, perchè la squadra aveva giocato la peggiore partita della stagione. Ci sono delle cose su cui bisogna riflettere. Perchè ha giocato Tahirovic? E’ un ragazzino che chiaramente non è pronto. E’ un segnale! Qua c’è una guerra in atto! Ma dove porta sta guerra?…”

