Mou e la mossa Tahirovic: così lo Special One lancia segnali a spogliatoio e Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Presto Tahirovic giocherà, e lo farà da titolare”. Detto, fatto. Alla ripresa del campionato Josè Mourinho ha dimostrato che le sue non erano semplici parole, schierando dal primo minuto il giovane centrocampista svedese.

In panchina c’è rimasto il ben più quotato Matic, poi subentrato al ragazzino nella ripresa. Sorpassato nelle gerarchie anche Bove, che al momento dell’ingresso in campo ha però dato buoni segnali al tecnico. Ignorato Camara, l’acquisto last minute individuato da Pinto pe sopperire alla mancanza di Wijnaldum: il guineano è rimasto in panchina per tutto il match.

Ma cosa c’è dietro la scelta di Mourinho di schierare titolare un Primavera, sovvertendo tutte le gerarchie precedenti? Secondo La Repubblica, la mossa dello Special One è un segnale rivolto sia allo spogliatoio che alla direzione sportiva, e cioè Tiago Pinto.

Il messaggio che Mou ha voluto mandare è che non ci sono più gerarchie nella squadra: gioca chi sta meglio e dimostra voglia. E se a gennaio non è possibile fare mercato, il tecnico lavorerà con quel che ha a disposizione. Con tutti i rischi che può avere una squadra a trazione giovane. Giochi di potere nascosti dietro a scelte tecniche.

Fonte: La Repubblica