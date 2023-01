Anno nuovo, vecchia Roma: vittoria di rigore, ma che fatica

AS ROMA NEWS – La Roma riparte da dove l’avevamo lasciata. L’unica novità di questo inizio di 2023 è la vittoria all’Olimpico, che mancava dal lontano 9 ottobre, quando Dybala si faceva male per segnare il rigore della vittoria contro il piccolo Lecce. Per il resto la squadra ammirata (si fa per dire) contro il Bologna è la stessa vista per tutta la prima parte di stagione.

Il rientro in campo di Dybala fa subito la differenza. Il suo guizzo di inizio partita decide la sfida con gli emiliani: Zaniolo innesca la Joya in area, l’argentino si allunga la palla e viene steso ingenuamente, l’arbitro non può far altro che fischiare il rigore. Dal dischetto Pellegrini è freddissimo e realizza un gol che sarà decisivo.

Ma chi, illuso dall’inizio scintillante di partita, si immaginava uno spettacolo diverso è rimasto deluso: la Roma non cambia il suo vecchio registro, giocando una partita con pochissima qualità, senza trame di gioco e con i giocatori che sembrano non avere una chiara idea di cosa fare in campo se non cercare di innescare Zaniolo, alla ricerca costante della profondità o della difesa del pallone per far salire i compagni.

Il gioco dalle fasce latita, centralmente Pellegrini e Dybala costruiscono poco. Fortunatamente la scarsa capacità di offendere coincide con quella di annullare del tutto le scorribande del Bologna, volenteroso ma poco incisivo. Nella ripresa il tema tattico non cambia: gli ospiti non riescono a impensierire Rui Patricio, ma la Roma nelle poche occasioni costruite non riesce a chiudere i giochi.

E così si arriva al concitato finale di gara, con la squadra giallorossa modificata ampiamente dagli ingressi di Zalewski, Matic, Bove e Abraham: la Roma mira solo a difendersi, e si consegna troppo facilmente ai disperati assalti del Bologna. Che all’ultimo secondo arriva a un passo dal pareggio-beffa: fortunatamente Abraham, abulico in attacco, si trasforma in un prezioso difensore centrale e con uno stacco aereo sulla linea di porta cancella il gol di Schouten che avrebbe affossato i giallorossi.

La Roma sfata il tabù Olimpico. Di buono, oltre ai tre punti conquistati, c’è una classifica che assume subito contorni più gradevoli: Atalanta sorpassata e Lazio raggiunta al quinto posto. Ma la zona Champions continua a distare 3 punti. Il cammino resta lungo e tortuoso per una Roma che continua a non brillare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini