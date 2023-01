Furia Motta a fine gara, ma la moviola lo smentisce: corrette le scelte di Santoro

NOTIZIE AS ROMA – La rabbia di Thiago Motta al termine della partita persa contro la Roma non trova giustificazioni dalla moviola: le recriminazioni dell’allenatore dei rossoblu non hanno riscontri oggettivi nell’analisi degli episodi dubbi.

Il rigore per il fallo (ingenuo) di Lucumi su Dybala c’è tutto: l’argentino arriva in anticipo sul pallone e viene toccato nettamente dal difensore avversario, il penalty non poteva non essere fischiato.

Decisamente meno solare il contatto tra Zalewski e Ferguson avvenuto in area giallorossa nella ripresa: le immagini non sono chiare, ma il giocatore del Bologna sembra accentuare palesemente la caduta, e dunque la scelta di Santoro pare corretta. Così come quella del VAR di non intervenire.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport