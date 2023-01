Roma-Bologna 1-0, i voti dei quotidiani

NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte il Bologna di rigore e parte bene in questo 2023. Decisivo il penalty realizzato da Pellegrini a inizio match. Queste le pagelle assegnate oggi ai giocatori giallorossi scesi in campo ieri pomeriggio per affrontare i rossoblu:

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 5,5; Celik 6, Cristante 6, Tahirovic 5,5, El Shaarawy 6 6,5; Pellegrini; Dybala 6, Zaniolo 5,5. Subentrati: Abraham 6,5, Matic 6, Zalewski 5,5, Bove 6. Allenatore: Foti 6.

IL TEMPO (F. SCHITO)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 6; Celik 6,5, Cristante 6,5, Tahirovic 6, El Shaarawy 5,5; Pellegrini 7; Dybala 6,5, Zaniolo 6. Subentrati: Abraham 6,5, Matic 6, Zalewski 6, Bove 6. Allenatore: Mourinho 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 6; Celik 5,5, Cristante 6,5, Tahirovic 6, El Shaarawy 5,5; Pellegrini 6,5; Dybala, 6,5. Zaniolo 6. Subentrati: Abraham 6,5, Matic 6, Zalewski 6, Bove 6. Allenatore: Foti 6.

CORRIERE DELLO SPORT (G. D’UBALDO)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 5,5; Celik 6, Cristante 6,5, Tahirovic 6, El Shaarawy 5; Pellegrini 6,5; Dybala 7, Zaniolo 6. Subentrati: Abraham 6,5, Matic 6, Zalewski 6, Bove 6. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLA SERA (G. PIACENTINI)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 5,5; Celik 6, Cristante 6,5, Tahirovic 6, El Shaarawy 5,5; Pellegrini 6,5; Dybala 6,5, Zaniolo 6. Subentrati: Abraham 6,5, Matic 6, Zalewski 5,5, Bove 6. Allenatore: Foti 6.

LA REPUBBLICA (S. MONARI)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 6; Celik 5,5, Cristante 6, Tahirovic 6, El Shaarawy 5,5; Pellegrini 6,5; Dybala 5,5, Zaniolo 6. Subentrati: Abraham 6, Matic 6, Zalewski 6, Bove 6. Allenatore: Foti 6.