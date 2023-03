“ON AIR!” – CORSI: “E’ un miracolo di Mou, i Friedkin devono farlo restare”, CENTO: “Ieri l’ha incartata ad Allegri”, PRUZZO: “Meglio di così non poteva prepararla”, PUGLIESE: “Temo che Zalewski possa fare la fine di Florenzi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma di nuovo nelle prime quattro, e questo è molto importante. La prestazione offerta è stata molto intensa. Doveva essere una partita molto tattica, e lo è stata. Dybala non ha rubato l’occhio, non sta attraversando un momento straordinario, lo vedo un po’ in difficoltà in alcune giocate, che per lui sarebbero la normalità…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il disegno tattico di Mou era chiaro, voleva rinforzare il centrocampo, limitare l’azione della Juve per un’oretta di gioco e poi giocarsela nell’ultima mezz’ora mettendo gli attaccanti. E’ stata una bella Roma, non voglio sentire parlare di sofismi o di estetica. Su Pellegrini si passa da un eccesso all’altro, dal “non può giocare a calcio” a “è il nostro giocatore più forte“. Evidentemente non è né l’una nell’altra cosa. Ieri ha fatto una buona partita, da 6,5 o 7, ma non è stato tra i migliori in campo. Ieri Matic fa un primo tempo stratosferico, poi paga e nel finale cala. Mi sento come Mou dopo la vittoria di ieri: aumenta il rammarico per la mancata vittoria di Cremona. La Roma ha perso una grande occasione, anche alla luce di quanto succede in campionato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho sta navigando in acque tempestose, con una nave che a volte gli risponde e a volte meno, ma lui la nave la porta a destinazione. Bisogna stargli appresso a questo allenatore, la società deve farlo rimanere, l’unica cosa che deve essere sicura in questa Roma è l’allenatore, più tre o quattro giocatori. Per il resto, per poter vincere qualcosa andrà cambiato. Ieri hanno giocato tutti bene, un pubblico meraviglioso. Poi c’è chi ha giocato meglio, come Mancini e Rui Patricio, e chi ha giocato peggio. Bisogna ringraziare i giocatori, ma soprattutto Mourinho. Io insisto, secondo me questo è un miracolo di Mourinho, senza nulla togliere ai calciatori…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Ieri Mourinho gliel’ha incartata ad Allegri, ha vinto tatticamente anche rischiando a inizio partita, e poi con i cambi, chiudendo la partita con due punte. Wijnaldum? Se lo guardo dalla tribuna, è la nota negativa della serata, giocatore molto lontano dalla forma, ma è comprensibile. Mou alla fine ha avuto ragione, però quello è l’unico punto interrogativo della partita di ieri. Zalewski? Se Mou lo manda in campo è perchè gli va bene anche così. Se lo fa giocare sempre titolare, vuol dire che pensa possa essere decisivo. Lui si sta affermando da giocatore di serie A, e per la Roma è un grande guadagno, sia da un punto di vista tecnico, che dal punto di vista patrimoniale della società…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Una vittoria importante, di cuore. Una vittoria Mourinhana, anche fortunata per i tre pali, ma chissene frega, anzi è più bella anche per questo. Quando vinci con Lazio e Juve con un pizzico di fortuna è ancora più bello, perchè così li vedi avvelanarsi… Sono contento che abbia segnato Mancini, incredulo, quel gol non gli appartiene ma fa parte dell’epica della partita di ieri. Con quei tre punti Cremona la Roma ora sarebbe seconda e il campionato sarebbe addirittura straordinario, ma resta comunque eccellente. Zalewski? Io temo che possa fare la fine di Florenzi, che lo mettevano dappertutto e non si è specializzato in niente…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Partita complicata, ma alla fine la Roma l’ha vinto e punto. La Juve ha preso tre pali? Ma magari ne prendevano altri 5, sarebbe stato meraviglioso. Se la Roma è in quella posizione di classifica qualcosa di buono l’ha fatto, e avanti così. Io ho deciso di non guardare la classifica fino a Roma-Sampdoria, non è il caso di guardarla domenica dopo domenica. Intanto mi godo la vittoria, la partecipazione dello stadio, e una squadra che è riuscita a portare a casa i tre punti. Partita molto strana, la Roma che parte senza attaccanti di ruolo e poi per difendere il risultato gioca con due attaccanti… Rui Patricio il migliore in campo? E meno male che ha cominciato a parare qualcosa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho ha giocato senza centravanti perchè nessuno dei due gli dà garanzie sufficienti, e quando sono entrati si è capito il motivo. Partita molto bloccata, Mou si è messo con cinque giocatori in mezzo al campo, ha creato molta densità e poi ha giocato la partita sui momenti di Dybala. Poi alla fine si è difeso con due centravanti perchè non aveva altre soluzioni. Non mi pare una partita gestita in modo geniale. Però ha fatto bene, se giocavi a viso aperto potevi subire molto… Corsa Champions appassionante, io non tolgo completamente l’Atalanta, perchè davanti ci sono squadre imperfette. In assoluto sembra però un duello Milano-Roma. Difficile capire che ne verrà fuori, ma l’Inter mi sembra la più completa, mentre non vedo bene il Milan…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lo scatto che fa Abraham al momento del gol di Mancini mi è piaciuta molto, si vede che ci tiene. E poi Rui Patricio, che è sempre nell’occhio del ciclone, ma ieri è stato decisivo all’incontrario e merita… Io do tantissimi meriti a Mourinho, dopo Cremona eri praticamente morto, era una squadra senza identità e giustamente criticata. Aver gestito questi 3-4 giorni in questo modo qui è il merito di un grande allenatore, che avrà anche un gioco sparagnino e farà pure degli errori, ma una partita così meglio non la poteva preparare. Se avessi perso ieri rischiavi seriamente di chiudere già la stagione con largo anticipo, e invece l’ha preparata nel modo più giusto, tenendo conto della forza della Juve. Ha avuto anche un pizzico di fortuna, ma i pali sono anche tiri sbagliati… Corsa Champions? Atalanta in difficoltà, mi sembra una lotta Milano-Roma senza certezze…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Partita veramente avara dal punto di vista dello spettacolo. Come momento della partita c’è sicuramente il gol di Mancini opposto ai pali della Juve. Per una volta il corto muso è stata dall’altra parte, per una volta la Juve non ha avuto fortuna e ha pagato tutto insieme. Ieri Mourinho ha avuto molto più fortuna di Allegri. Rui Patricio è stato salvato dai pali. La Roma ha vinto una partita importante senza fare molto di più di altre volte…Mourinho è un po’ superbo per come gestisce la comunicazione, ma anche per come ha mandato in campo ieri la squadra. Dybala è stato un naufrago lì davanti, e Pellegrini e Wijnaldum non hanno reso per quello che ci aspettava. Ma magari per Mou, nella sua superbia, andava bene così. Resta che la Roma ha vinto, e la sua mossa viene applaudita come è giusto che sia. Ma la Roma ha vinto perchè ha giocato così, o perchè la Juve ha preso tre pali?…”

