L’esultanza di Dybala al fischio finale fa infuriare gli juventini. La Joya: “Ora gioco con un’altra squadra, non ho mancato di rispetto”

AS ROMA NEWS – Un finale di partita vissuto con palpitazione, poi il triplice fischio di Maresca e la gioia incontenibile, suggellato da un’esultanza in compagnia di Wijnaldum.

La felicità di Paulo Dybala per la vittoria importantissima di ieri contro la Juventus ha fatto infuriare alcuni tifosi bianconeri, che lo hanno duramente attaccato sui social.

Oggi la Joya ha voluto precisare la sua posizione, scrivendo su Instagram: “So che per voi è difficile, e lo è pure per me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo ugualmente portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante! Ci sarà sempre rispetto, non lasciatevi ingannare dai social”.

“Non ho esultato per un gol e non sono andato a farlo in faccia a nessuno! Ho festeggiato una vittoria con i miei compagni! Mi dispiace che la vediate così, vi mando un forte abbraccio. Vi voglio bene”, conclude Dybala.

Giallorossi.net – F. Turacciolo