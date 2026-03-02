“ON AIR!” – PIACENTINI: “Ranieri la partita di ieri non l’avrebbe mai pareggiata”, FERRAZZA: “Non rivedremo più Zaragoza”, CASANO: “La panchina della Roma mette pietà”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quella di ieri è una enorme, gigantesca occasione persa. Si parla tanto di Cristante e Pellegrini, ma c’erano ieri, una settimana fa, e ci saranno anche fino alla fine della stagione. Cristante temo ci sarà anche più a lungo. Mi sembra un accanimento parlarne ora, io però li avrei levati tutti e due a metà del primo tempo…Io forse avrei fatto qualcosa di diverso dalla panchina, avrei messo Zaragoza sul 3 a 1 e non sul 3 a 2. Al 92esimo il pallone su quell’angolo lo devi far sparire. Pesano anche le assenze, perché se avessi avuto Dybala, magari quel pallone lo avrebbe fatto sparire e tu ti saresti portato a casa la partita. Ci sono stati errori, anche dell’allenatore, che ti hanno fatto perdere una grande occasione. Ranieri quella partita lì non la pareggiava mai…”
David Rossi (Rete Sport): “Sul 3 a 1 ho visto una Juve morta, Spalletti era disperato e ho pensato: “Boni che forse stavolta gliene famo cinque…”. Certe prestazioni ti portano alle considerazioni generali: questa è una squadra che ha un problema di personalità molto importante, ha una mancanza di leadership, in campo non si riconoscono giocatori che vengono temuti dagli altri quando alzano la voce. In campo c’è mosciume, e questo fa la differenza. Sul 3 a 1 Napoli, Juve, Milan o Inter quella partita lì la vincono, tu no. E infatti quelli arriveranno tra le prime quattro, e tu quinto…forse, perchè vediamo come finisce a Como…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Juve era stanca, demotivata, finita. Io il cambio di Rensch sinceramente non l’ho capito, non mi sembrava stanco. E mi avveleno con l’esperienza: non puoi prendere due gol per due falli stupidi, evitabili, quello di Pellegrini sull’1 a 1 su un giocatore che sta spalle alla porta, e quello di El Aynaoui…ma che entri a fare, accompagna quell’uomo, la partita era finita… Siamo tutti avvelenati, perchè la vittoria ieri voleva dire Champions League al 99% perchè saresti andato a +8, non più 7…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La panchina della Roma di ieri mette pietà, perchè Vaz pagato 25 milioni non può giocare forse manco in primavera, Arena è un primavera, Angelino e Dybala sono ex giocatori, El Shaarawy è morto ed è tornato nel sarcofago…Gli unici cambi degni che avevi erano due: Ghilardi ed El Aynaoui. La Roma è una squadra in crescita, ma è una squadra difettosa. Nonostante i difetti però sei quarto…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Quella di ieri è stata una disfatta, ma che avete fatto sul 3 a 1 contro una squadra in ginocchio che stava sotto a un treno. L’ultima volta che abbiamo vinto contro la Juve è stata con Mourinho, poi abbiamo sempre perso. Ora ti si presentava la Juve più scarsa degli ultimi tempi, e le abbiamo regalato questo pari. Ora se andiamo a pari punti con Napoli, Milan e Juve passano loro…non lo so io qual è la storia di questa Roma. Ora devi vincere col Como, ma troppe ne devi vincere per andare in Champions. Questa è la debolezza di una squadra e di una società che quando arrivano i momenti topici non vince praticamente mai…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Premessa d’obbligo: se avevi la possibilità di andare a più sette dalla Juve è per merito di Gasperini. Ma Gasperini ieri è andato in tilt con i cambi: ieri ero allo stadio, e ho notato che era incerto sulle sostituzioni da fare. Probabilmente in alcuni momenti era andato in tilt, perchè era evidente che non dovevi far entrare Zaragoza, gli regali un uomo, è impossibile che entra quel ragazzo. Tu puoi aver fatto la prestazione migliore del mondo, ma se butti il risultato, la prestazione viene buttata via. Su quell’angolo lì, al 92esimo, la palla deve sparire, e tu non ci puoi mettere Zaragoza, il pallone lì va bucato, devi fare lo show. Io penso che qualcosa nello spogliatoio sia successo, e qualche giocatore non lo vedremo più, mi viene in mente Zaragoza…”
LEGGI ANCHE – Roma, tensione nel finale: Mancini furioso dopo il 3-3, scintille con Gasp e Celik
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Cristante fa una partita vergognosa, e per me andava tolto dopo 20 minuti. Cominciamo a dirle certe cose… Guardate Pisilli, fa una partita piena, di corsa, di recupero, di proposizione. Cristante che fa? Perde palloni. El Aynaoui macchia la partita con una ingenuità incredibile, secondo me è stata una questione mentale su quella gestione lì…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Cristante? Servirebbe un approfondimento di ore e ore: passano i tecnici, ma lui è sempre in campo. E Pellegrini è un altro che gioca novanta minuti nonostante la brutta partita. Noi ci giriamo sempre intorno, ma resta il fatto che Gasp considera questi due intoccabili, e quando ne parla lo fa sempre con aggettivi pazzeschi: Pellegrini è stato definito determinante, Cristante se lo tocchi pare che parli male di suo figlio… Io continuo a dire che c’è qualcosa che non comprendiamo, ci sfugge il livello assoluto di questi giocatori. Ma se sono di livello così alto, perché nessuno si presenta mai con 50 milioni per prenderseli?…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “La Juve con questa botta di entusiasmo di ieri sera sta dentro con tutte le scarpe alla corsa Champions, e ci starà fino alla fine. La Roma si è fatta recuperare due volte con Napoli e Juventus, questo è l’elemento su cui bisognerà riflettere. Secondo me alla Roma le manca di capire i momenti delle partite. Le manca il Falcao…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Difese da 4 in pagella, centrocampo alzo un po’ perchè l’impegno c’è stato e do sei, all’attacco sono di manica larga e do sette. Nella media non si arriva alla sufficienza, fate voi…Rensch stava facendo una buona partita, ha giocato bene, ha fatto più lui il terzino del brasiliano (Wesley, ndr). Dopo sono stati fatti i cambi ed è venuto fuori quell’uno-due che non ti aspetti…”
Nando Orsi (Radio Radio): “L’occasione è mancata, ma davanti non avevi il Pisa ma la Juventus. E’ ovvio che c’è rammarico, ma la Champions la devi sudare, mica la conquisti così facilmente. Io non capisco, la Roma sta facendo un ottimo campionato. Sul 3 a 1 dovevi gestirla, forse hai sottovalutato. La Juve non ha rubato nulla, anzi, il 3 a 3 è giusto per quanto visto in campo…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Non ho mai visto una difesa della Juve così insicura, ma ho vista una reazione della squadra sul 3 a 1 e ho visto una partita giocata bene. Se togliamo i dieci minuti del 2 e 3 a 1, la Juve ha avuto una superiorità di gioco e nulla lasciava presagire quei due gol incassati. La Roma si è trovata in vantaggio ma i due gol di scarto non ci stavano. Avevamo detto che la Juve sarebbe arrivata stanca, fisicamente e psicologicamente, e invece è arrivata fresca e carica come una iena…”
LEGGI ANCHE – Calafiori: “Tifo ancora Roma, mi piacerebbe tornare…” – VIDEO!
Redazione Giallorossi.net
Ieri i gobbi hanno rubacchiato un punto, ma il campionato e’ ancora lungo e stavolta non ci scipperanno il quarto posto come l’anno scorso. FORZA ROMA, SEMPRE!
Caro Bot, il quarto posto rischiamo di perderlo a favore del Como. La Juve resta la Juve, ma il Como è la squadra che sta mettendo paura a tutti. Sai che ti dico? Bene che ci dobbiamo ancora giocare, così abbiamo un altro spareggio da fare e da portare a casa. Se vinci a Como ti rifai pure del pareggio di ieri.
Ma a Como, vada come vada, se fossimo per caso in vantaggio, alla fine il pallone va bucato. Gasp, ti prego, non stravolgere il tuo credo ma nei minuti finali lascia dentro chi ha dato il meglio tipo Rensh.
Incominciano: i soliti disfattisti … questi pseudo giornalisti ed ex giocatori opionionisti .
Rode a tutti noi Romanisti aver buttato via una vittoria e naturalmente due punti, comunque non è che ci avrebbe dato la sicurezza di qualificazione champions,mancano ancora 11 partite per cui in questi casi deprimersi e come buttare via il bambino e l’acqua sporca.
Ancora il campionato è lungo per cui calma e gesso.
Forza Roma sempre
nn ti curar di loro, ma guarda e passa
avanti as Roma 💛❤️
e te pareva oggi só tornati tutti “fenomeni”…. credo che a tutti rode per come è andata però c’è un limite a tutto…. vergognosi
Vedo che finalmente qualcuno inizia a scendere dal carro di Cristante, uno dei maggiori problemi della Roma da anni a questa parte, impresentabile davanti alla difesa, al massimo impiegabile come incursore. E spero che prima o poi qualcuno inizi a scendere dal carro dei tre centrali difensivi, altra costante dei problemi di questi anni. Se con le squadre più forti non la vinci praticamente mai è proprio perché tu giochi con uno di meno a centrocampo, lasciando quindi gli altri a fare gioco liberamente in mezzo al campo. Particolarmente assurdo giocarci ora che hai un laterale come Wesley che in alcuni momenti ricorda Francesco Rocca, quando rientra in difesa. Cristante e tre centrali difensivi, sono la costante della Roma degli ultimi anni, ove ancora non fosse chiaro.
D’accordo con Casano ma dove vogliamo andare con quella panchina Vaz 25 milioni è uno scandalo
Falcao sono 45 anni che non ce’ piu
Stamo ancora a parla’ delle favole.
Gasperini mi ha stufato, nn e’ all altezza , con latalanta aveva uno squadrone vero ma sempre lontanissimo da quelli che vincono
Fabietto, sarebbe stato +8 (virtuale) sul 3-1, non sul 3-2; sul 3-2 contava la differenza reti generale e quella si vede a fine campionato.
Oggi sono avvelenato a bestia, ho accolto in ufficio un collega juventino facendogli le corna.
Harakiri, altro che. Al gol di Boga avevo intuito come sarebbe andata a finire. La nostra storia parla sempre e non cambia mai. Ieri non ho capito i cambi (e non è la prima volta). Di fatto ti hanno indebolito nel momento cruciale. Ma certo, beccare gol a 30″ dalla fine, con un calcio d’angolo a tuo favore qualche secondo prima, puoi solo prendertela con te stesso e sbattere la capoccia al muro. Nonostante i passi falsi avuti in stagione potevi dare un’accelerata importante… e invece… Per me questi sono punti pesantissimi buttati a mare con una leggerezza e superficialità imbarazzante. Sta a vedere che alla fine li rimpiangeremo amaramente…
Ci sono giocatori che sembrano letteralmente raccomandati da qualcuno molto potente(inutile fare nomi). Probabilmente stanno sempre insieme nello spogliatoio e fanno “blocco/clan”, poi mandano un rappresentante a parlare con l’allenatore. Pisilli in questo momento a centrocampo/trequarti ha una marcia in più. Se gioca Pisilli uno fra Cristante e Pellegrini deve stare fuori, lo capisce anche un bambino (e invece no, vanno in ccampo).
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.