Roma su Vlasic, l’agente: “La sua stagione non è passata inosservata”

Il futuro di Nikola Vlašić resta tema caldo anche in chiave mercato. A fare il punto è stato il suo agente, Tonci Martic, che ha commentato la stagione del fantasista croato, finito nel mirino della Roma.

“È chiaro che una stagione così non passa inosservata”, ha spiegato Martic, rispondendo alla domanda sull’interesse dei giallorossi, sottolineando la crescita del suo assistito: “Nikola oggi gioca da mezzala completa, interpreta bene entrambe le fasi e sta dando un contributo importante sia in costruzione che in copertura”.

Al momento, però, il mercato resta sullo sondo e la priorità rimane il presente con il Torino: “È totalmente concentrato su questo finale di campionato. Deve continuare su questi livelli per ritagliarsi sempre più spazio e aiutare la squadra a risalire verso le zone alte della classifica”.

Vlasic, 28 anni, è un trequartista il cui contratto scadrà nel 2027. Il Torino è a un bivio: o lo cede in estate o proverà a rinnovare il suo accordo con il croato. La Roma lo sta seguendo con vivo interesse come affare per il prossimo mercato.

