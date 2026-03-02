Roma su Vlasic, l’agente: “La sua stagione non è passata inosservata”

Il futuro di Nikola Vlašić resta tema caldo anche in chiave mercato. A fare il punto è stato il suo agente, Tonci Martic, che ha commentato la stagione del fantasista croato, finito nel mirino della Roma.
“È chiaro che una stagione così non passa inosservata”, ha spiegato Martic, rispondendo alla domanda sull’interesse dei giallorossi, sottolineando la crescita del suo assistito: “Nikola oggi gioca da mezzala completa, interpreta bene entrambe le fasi e sta dando un contributo importante sia in costruzione che in copertura”.
Al momento, però, il mercato resta sullo sondo e la priorità rimane il presente con il Torino: “È totalmente concentrato su questo finale di campionato. Deve continuare su questi livelli per ritagliarsi sempre più spazio e aiutare la squadra a risalire verso le zone alte della classifica”.
Vlasic, 28 anni, è un trequartista il cui contratto scadrà nel 2027. Il Torino è a un bivio: o lo cede in estate o proverà a rinnovare il suo accordo con il croato. La Roma lo sta seguendo con vivo interesse come affare per il prossimo mercato.
Fonte: Tuttomercatoweb.com
mah
hai ragione, ruolo che non serve, 28 anni sono tantini.
serve migliorare altri reparti. in attacco, al massimo bisogna concentrarsi su una valida alternativa a malen o su qualche ala di caratura europea, va bene anche una scommessa (azzeccata) alla wesley.
l’unica eccezione che farei per la trequarti, come dice zenone è per nico paz e allora mi priverei pure di un dybala per lui. Ma centrocampo da sfoltire (cristante e pellegrini) e migliorare, idem la difesa che senza Hermoso subisce.
Mejo di Pellegrini è sicuro.
ma più che altro, ha fatto 6 goal.
Può essere che qui, appena un calciatore fa un paio di goal, partono queste sviolinate che fanno alzare i prezzi dei calciatori?
sta facendo una grande stagione da mezzala, vedremo… io però punterei tutto su palestra come terzino sinistro, un mediano titolare e ala sinistra
Palestra è un terzino destro e a destra hai già Wesley e Rensch.
Palestra è terzino destro, Sirvio Bernasconi invece gioca a sinistra…
Palestra gioca a destra e vedendolo giocare a meno di 30/40 milioni non te lo vendono (e li vale)…dobbiamo cercare un terzino/quinto di sinistra da far crescere ma a costi più bassi
chiunque meglio di pelle….
Rispetto a Pellegrini è tanta roba, in assoluto andiamo a prendere nati dal 2003 in su con gamba e fame, questa è la strada.
Sì ma a che serve Vlasic se a sinistra nel ruolo hai Zaragoza e Venturino che possono coprirti il ruolo benissimo?? Casomai se devo cercare qualcuno in attacco cercherei un vice Soulé visto che Dybala è quasi un ex giocatore a tutti gli effetti con quel fisico ormai totalmente andato e ad oggi avrei ripreso Volpato ad esempio.
sta facendo una grande stagione come EA ha fatto una grande coppa d’africa, tanto da attirare l’attenzione del Real Madrid?…chiedo pe n’amico
Basta mezze tacche, voglio Nico Paz.
Lo dirò fino alla fine dei miei giorni:
Pellegrini e Cristante non hanno il livello per giocare contro squadre da Champions League. Sono ottimi per giocare contro la Cremonese. Stop.
Vlasic è un ottimo centrocampista, sarebbe un bell’acquisto per la Roma.
Almeno sono più bravi e più giovani di Pellegrini, El Shaarawy e Dybala (Dybala è bravo ma è soggetto a infortuni e ha uno stipendio alto). È ora di rinnovare la vecchia rosa con veterani come Pellegrini, Cristante e Mancini, perché non ci siamo qualificati per la Champions League con questi giocatori veterani da molto tempo, nonostante il cambio di allenatore.
Grazie, pure mi zio è mejo de Pellegrini e Cristante messi assieme
