FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 2 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:20 – Dybala diventa papà: è nata la prima figlia
Fiocco rosa in casa Dybala: è nata la sua prima figlia, qualche giorno prima del termine previsto (11 marzo). La bambina è venuta alla luce all’Ospedale Gemelli di Roma, un giorno dopo la sfida speciale tra Roma e Juventus. Oriana Sabatini, moglie della Joya, aveva inizialmente pensato di partorire in Argentina per avere vicino la famiglia, ma ha scelto l’Italia per la presenza del padre e per un parto naturale assistito anche da un’ostetrica argentina.
Ore 10:15 – Roma-Juve: le pagelle dei quotidiani
La Roma pareggia 3-3 con la Juventus e la media voti dei principali quotidiani mette in luce protagonisti e delusioni. Tra i migliori, Niccolò Pisilli (7.14) e Malen (7.14) trascinano i giallorossi, seguiti da Wesley (7.00) per il gol che apre le danze. Delude il capitano Bryan Cristante (5.28), mentre Celik (5.35) soffre la fascia. Bocciato anche El Aynaoui (5.35) per il fallo ingenuo che costa il pari. Promosso invece Gasperini che ottiene una media di 6.50.
Ore 9:00 – Moviola Roma-Juve: Sozza sotto esame
La moviola dei quotidiani spacca i giudizi sull’arbitraggio di Simone Sozza nel 3-3 tra Roma e Juventus. La Gazzetta dello Sport lo promuove (6.5), ritenendo corretto il giallo a Wesley e giudicando non punibile il contatto Bremer-Malen perché l’azione prosegue; il Corriere dello Sport lo boccia (5), segnalando la spinta di Bremer a Malen come “rigore se non tira” e lamentando metri disciplinari incoerenti (graziati Kelly e Conceição). Il Messaggero dà 6: qualche eccesso nei cartellini, ma gara gestita. Il Romanista assegna 6, evidenziando SPA su Wesley corretta e mancata ammonizione a Conceição.
LEGGI ANCHE – Roma, tensione nel finale: Mancini furioso dopo il 3-3, scintille con Gasp e Celik
Ore 8:15 – Dybala torna a Genova. Soulé da monitorare
Nonostante i progressi mostrati negli ultimi giorni, Dybala non è stato ritenuto idoneo ad entrare in campo dopo oltre un mese di inattività. Il suo ritorno, a meno di sorprese, è fissato per domenica prossima a Genova. Da valutare, invece, le condizioni di Soulé che prosegue le terapie per guarire dalla pubalgia. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:30 – Difesa flop, non subiva 3 gol dal 2024
La Roma ha subito tre gol dopo che ne aveva subiti soltanto sei nelle precedenti 15 gare in casa nel campionato di Serie A 2025-26. La Juventus di Luciano Spalletti è stata la prima squadra a segnare almeno tre reti ai giallorossi in campionato dalla Fiorentina nell’ottobre 2024: in quel caso fini 5-1 per la Viola al Franchi. (Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Alla spinta su Malen sono saltato per aria.Ho rivisto su highlights e è rigore. Non lo fischia solo perché Malen tira. Ma così si premiano i cascatori e i simulatori.
Malen ha resistito alla spinta evidente di Bremer ma così facendo ha perso la coordinazione e ha ristretto l’angolo di tiro.
Fosse caduto a terra ( non dico si fosse buttato) sarebbe stato rigore sacrosanto.
Ultima annotazione sull’episodio : gli arbitri italiani tollerano palesamente le spinte a due mani come quella di ieri,in Europa ti fischiano il fallo contro,perchè così dice il regolamento.
’73mo minuto: felici quelli che ” fuori CRISTANTE ‘”.
Cristante sostituito.
Risultato parziale ROMA 3 Juve 1
minuto 78 gol di Boga.
minuto 94 gol di Gatti.
Risultato finale Roma 3 Juve 3.
——–
” andava sostituito prima ?
forse si , forse l’ avremmo persa.
benedetto il gol di Ndicka, era già pronta la sostituzione di Cristante poi Gasp ferma tutto…. se non segna Evan esce Bryan e perdi la partita senza discussioni
Non puoi dire che ieri ha giocato bene però. Magari sarebbe dovuto entrare dopo, nel finale avremmo avuto bisogno dei suoi centimetri.
Quindi ieri Cristante migliore in campo. Perfetto.
Rientrasse pure Dybala a Genova…così finirà per dissipare ogni equivoco.
Tra diffidati e psicologicamente destabilizzati, intanto, sarà difficile mettere su una formazione per le prossime due fuori casa consecutive…
Per giocare con intelligenza i finali di partita uno come Elsha (del tutto dimenticato), essendo un buon palleggiatore, veloce (sia pure per 20?) e capace di fare la doppia fase come pochi, manca parecchio…
Infine, non penso che Vaz possa avere meno incisività e capacità di Pelle o Zaragoza se impiegato accanto a Malen…Già abbiamo fatto perdere mezzo campionato a Pisilli e Ghilardi.
E invece, le carte bisogna giocarsele tutte se ti giochi il tutto per tutto per un quarto posto che riveste un’importanza essenziale (per calibrare le mosse di giugno e specialmente per poter operare dal 1° luglio).
bicchiere mezzo pieno.
PiISILLI si sta dimostrando calciatore di livello.Era dappertutto, con lucidità.
Arriveranno i gol ma sicuramente uno dei 15/16 titolari invocati da Gasperini.
MALEN grande rapporto con il gol.Grande corsa , profondità.Grandissimo acquisto.
WESLEY ? Parlarne/ scriverne lo limiterebbe.Fortissimo.
Di SVILLAR e KONE ?
Delusione per il risultato ?
Comprensibile.
Ma denota uno step in più.Delusi per NON aver VINTO implica credere e MOLTO in questa squadra.
Non roviniamo tutto
Ecco IL MIRACOLO DELLA VITA!
Che il figlio di Dybala e Oriana sia il simbolo di nuova linfa vitale per la Roma!
Dopo la depressione di ieri sera mi ci voleva proprio la notizia di una nascita: le cose belle della vita!
Auguri a tutti
FORZA ROMA
Ieri l’arbitro ha sorvolato su diversi cartellini gialli da dare ai bianconeri, e quel rigorino… la spinta era evidente, se Malen fosse caduto sarebbe stato rigore, ma con Sozza non lo so.
Ma la cosa che più mi è parsa strana l’ho notata sul 3a1 per la Roma:
Ad un certo punto, dopo il gol di Malen hanno inquadrato Gasperini e la inquadratura si è allargata fino a prendere il guardalinee. Ecco, la faccia del guardialine mi è sembrata come un “eh no…!” con gli occhi al cielo e una smorfia di amarezza. Vi invito a controllarla.
Lo stesso guardqalinee che non ha fischiato il fallo subito da Pellegrini a fondo campo e che dopo pochi istanti si è tramutato in fallo di Pellegrini nella nostra metà campo da cui è nato il secondo gol della Rube…
Dybala attento a prende tua figlia in braccio che te viene un affaticamento.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.