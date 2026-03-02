FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 2 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:20 – Dybala diventa papà: è nata la prima figlia

Fiocco rosa in casa Dybala: è nata la sua prima figlia, qualche giorno prima del termine previsto (11 marzo). La bambina è venuta alla luce all’Ospedale Gemelli di Roma, un giorno dopo la sfida speciale tra Roma e Juventus. Oriana Sabatini, moglie della Joya, aveva inizialmente pensato di partorire in Argentina per avere vicino la famiglia, ma ha scelto l’Italia per la presenza del padre e per un parto naturale assistito anche da un’ostetrica argentina.

Ore 10:15 – Roma-Juve: le pagelle dei quotidiani

La Roma pareggia 3-3 con la Juventus e la media voti dei principali quotidiani mette in luce protagonisti e delusioni. Tra i migliori, Niccolò Pisilli (7.14) e Malen (7.14) trascinano i giallorossi, seguiti da Wesley (7.00) per il gol che apre le danze. Delude il capitano Bryan Cristante (5.28), mentre Celik (5.35) soffre la fascia. Bocciato anche El Aynaoui (5.35) per il fallo ingenuo che costa il pari. Promosso invece Gasperini che ottiene una media di 6.50.

Ore 9:00 – Moviola Roma-Juve: Sozza sotto esame

La moviola dei quotidiani spacca i giudizi sull’arbitraggio di Simone Sozza nel 3-3 tra Roma e Juventus. La Gazzetta dello Sport lo promuove (6.5), ritenendo corretto il giallo a Wesley e giudicando non punibile il contatto Bremer-Malen perché l’azione prosegue; il Corriere dello Sport lo boccia (5), segnalando la spinta di Bremer a Malen come “rigore se non tira” e lamentando metri disciplinari incoerenti (graziati Kelly e Conceição). Il Messaggero dà 6: qualche eccesso nei cartellini, ma gara gestita. Il Romanista assegna 6, evidenziando SPA su Wesley corretta e mancata ammonizione a Conceição.

Ore 8:15 – Dybala torna a Genova. Soulé da monitorare

Nonostante i progressi mostrati negli ultimi giorni, Dybala non è stato ritenuto idoneo ad entrare in campo dopo oltre un mese di inattività. Il suo ritorno, a meno di sorprese, è fissato per domenica prossima a Genova. Da valutare, invece, le condizioni di Soulé che prosegue le terapie per guarire dalla pubalgia. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – Difesa flop, non subiva 3 gol dal 2024

La Roma ha subito tre gol dopo che ne aveva subiti soltanto sei nelle precedenti 15 gare in casa nel campionato di Serie A 2025-26. La Juventus di Luciano Spalletti è stata la prima squadra a segnare almeno tre reti ai giallorossi in campionato dalla Fiorentina nell’ottobre 2024: in quel caso fini 5-1 per la Viola al Franchi. (Gazzetta dello Sport)

