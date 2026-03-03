Totti e Gasp, la prima cena: a tavola insieme grazie a Candela

Quella che doveva restare una battuta si è trasformata in realtà. Gian Piero Gasperini e Francesco Totti si sono incontrati davvero, lontano dai riflettori ma non dal peso simbolico che un faccia a faccia del genere porta inevitabilmente con sé. La cornice è stata Rinaldi al Quirinale, nel centro di Roma, con Vincent Candela nel ruolo di regista silenzioso di una serata che, per i colori giallorossi, non può passare inosservata.

Qualche giorno fa Totti aveva sorriso ricordando un vecchio incontro casuale con Gasperini a Bergamo. Sembrava folklore romano, invece da lì è partita un’accelerazione inattesa. Un’idea che entrambi tenevano lì, in sospeso, ha trovato improvvisamente il momento giusto per diventare concreta. Cena vera, confronto reale, parole scambiate senza microfoni né conferenze stampa.

Tutto è stato organizzato nel massimo riserbo, anche se a Roma la discrezione è una virtù difficile da praticare. E infatti non è escluso che presto emerga qualche dettaglio in più, magari attraverso una foto. Non per raccontare cosa ci fosse nei piatti, ma per certificare un contatto che potrebbe avere sviluppi ben più profondi.

Il tema Totti-Roma resta delicato. Al momento, l’ipotesi sul tavolo è quella di un ruolo istituzionale, non direttamente operativo. Ma Gasperini ragiona più in grande. Lo ha lasciato intuire anche pubblicamente, parlando della possibilità di valorizzare il talento di Totti anche lontano dal campo, salvo poi evitare ulteriori dettagli. L’idea, però, sarebbe quella di coinvolgerlo anche nelle scelte sportive: osservazione dei giocatori, valutazioni tecniche, fiuto per il talento. In sostanza, dare spazio alla sua competenza calcistica, oltre che al suo peso simbolico.

Oggi nessuno può dire se e quando questa suggestione diventerà qualcosa di strutturato, né quale posizione potrebbe occupare Totti nell’organigramma della Roma. Ma una cosa è certa: da stasera non si parla più solo di nostalgia o di slogan buoni per i tifosi. L’idea di rivedere Totti dentro la Roma ha smesso di essere astratta. E quando certe porte iniziano ad aprirsi, difficilmente è solo per caso.

Fonti: Il Romanista / Corriere dello Sport