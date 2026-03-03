Totti e Gasp, la prima cena: a tavola insieme grazie a Candela

Quella che doveva restare una battuta si è trasformata in realtà. Gian Piero Gasperini e Francesco Totti si sono incontrati davvero, lontano dai riflettori ma non dal peso simbolico che un faccia a faccia del genere porta inevitabilmente con sé. La cornice è stata Rinaldi al Quirinale, nel centro di Roma, con Vincent Candela nel ruolo di regista silenzioso di una serata che, per i colori giallorossi, non può passare inosservata.
Qualche giorno fa Totti aveva sorriso ricordando un vecchio incontro casuale con Gasperini a Bergamo. Sembrava folklore romano, invece da lì è partita un’accelerazione inattesa. Un’idea che entrambi tenevano lì, in sospeso, ha trovato improvvisamente il momento giusto per diventare concreta. Cena vera, confronto reale, parole scambiate senza microfoni né conferenze stampa.
Tutto è stato organizzato nel massimo riserbo, anche se a Roma la discrezione è una virtù difficile da praticare. E infatti non è escluso che presto emerga qualche dettaglio in più, magari attraverso una foto. Non per raccontare cosa ci fosse nei piatti, ma per certificare un contatto che potrebbe avere sviluppi ben più profondi.
Il tema Totti-Roma resta delicato. Al momento, l’ipotesi sul tavolo è quella di un ruolo istituzionale, non direttamente operativo. Ma Gasperini ragiona più in grande. Lo ha lasciato intuire anche pubblicamente, parlando della possibilità di valorizzare il talento di Totti anche lontano dal campo, salvo poi evitare ulteriori dettagli. L’idea, però, sarebbe quella di coinvolgerlo anche nelle scelte sportive: osservazione dei giocatori, valutazioni tecniche, fiuto per il talento. In sostanza, dare spazio alla sua competenza calcistica, oltre che al suo peso simbolico.
Oggi nessuno può dire se e quando questa suggestione diventerà qualcosa di strutturato, né quale posizione potrebbe occupare Totti nell’organigramma della Roma. Ma una cosa è certa: da stasera non si parla più solo di nostalgia o di slogan buoni per i tifosi. L’idea di rivedere Totti dentro la Roma ha smesso di essere astratta. E quando certe porte iniziano ad aprirsi, difficilmente è solo per caso.
Fonti: Il Romanista / Corriere dello Sport
Potevano dirci almeno cos’ hanno mangiato…. e chi ha pagato 😉
a lume di… candelá…
Sarebbe un grande acquisto. Utile dappertutto per quanto riguarda l’area calcio e business. Lo puoi utilizzare come osservatore, come preparatore, come uomo carisma, uomo immagine e rispedisci in Argentina Dybala che con la Roma a poco e niente a che fare, anzi, in realtà non è mai stato così utile e risolutivo se mettiamo a confronto i soldi spesi per lui e l’utile. Non ha vinto nulla con la Roma e c’ha sempre lasciato a piedi nei momenti decisivi. Sarà stato qualcosa per la juve ma per noi , o almeno per me, non è stato nulla, se non un giocatore fracico che a volte ha pure danneggiato la squadra. La Roma per volare, deve realmente liberarsi da tutti questi speculatori di soldi che in campo non producono nulla. Alla fine ne sono rimasti solo 2/3. Dybala, Pellegrini e ahimè, si è aggiunto anche un ingrato Celik, che comunque non è una grande perdita, è molto più forte Rensch a mio avviso. Tolti questi, non ci sono più vip e falsi vip. Si può veramente puntare allo scudetto e questo scudetto passerà tra le mani di Svilar e Malen! Metto le mani avanti in tempi non sospetti.
avrei preferito sapere di un Foden o un Vinicius a cena con Dan Friedkin. Totti è Totti ma non gioca. non porta punti.
i calciatori si. e se c’è Totti in tribuna, Zaragoza fa comunque pena. Avrei preferito sapere di campioni in attività a cena con il presidente. poi se Totti entra in società, buon per lui. stipendio mensile a parecchi zeri.
ma a fare cosa , di grazia , servirebbe totti in ambuo societario ? avrei preferito damiano tommasi
