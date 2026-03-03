Roma, finali da incubo: Gasperini parla alla squadra

Il pareggio nel recupero contro la Juventus ha lasciato una scia di amarezza profonda in casa Roma. Non tanto per la classifica – i giallorossi restano davanti – quanto per come sono sfumati due punti che sembravano già in tasca. A pochi secondi dal triplice fischio, con la Champions virtualmente a un passo, il gol di Gatti ha ribaltato le sensazioni e acceso un campanello d’allarme che va oltre il singolo episodio.

Il tema è chiaro: la gestione dei finali. Per mesi la Roma era stata quasi impeccabile quando in vantaggio, senza mai subire rimonte in campionato. Ma nelle ultime settimane qualcosa si è incrinato. I numeri raccontano una squadra che fatica a chiudere: dal 76’ in poi sono appena sei i gol segnati in 27 giornate, il dato più basso tra le prime della classifica, a fronte di sette reti incassate nello stesso segmento. Troppo poco per chi ambisce alla Champions.

Gasperini, che oggi parlerà alla squadra per analizzare tutti questi aspetti, lo ha detto senza giri di parole: nei finali non è una questione di stanchezza, ma di atteggiamento e concentrazione, soprattutto sulle palle inattive. E l’esempio delle altre big è lì a dimostrarlo: molte partite si decidono proprio negli ultimi minuti, quando fisicità e lucidità fanno la differenza.

Dentro questa amarezza resta però anche una certezza: la crescita complessiva della squadra. La Roma oggi ha un’identità riconoscibile, gioca e compete anche contro le grandi, ma deve ancora fare quell’ultimo salto mentale per “azzannare” le partite fino all’ultimo secondo. La ripartenza passa da qui, con una nota positiva importante: il rientro imminente di Dybala e la conferma di un Pisilli in versione totale, protagonista contro la Juve con numeri da leader.

La strada è tracciata. La Roma c’è, ma per prendersi davvero la Champions serve imparare a chiudere. Senza paura. Fino all’ultimo minuto.

