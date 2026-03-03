Roma, finali da incubo: Gasperini parla alla squadra

Il pareggio nel recupero contro la Juventus ha lasciato una scia di amarezza profonda in casa Roma. Non tanto per la classifica – i giallorossi restano davanti – quanto per come sono sfumati due punti che sembravano già in tasca. A pochi secondi dal triplice fischio, con la Champions virtualmente a un passo, il gol di Gatti ha ribaltato le sensazioni e acceso un campanello d’allarme che va oltre il singolo episodio.
Il tema è chiaro: la gestione dei finali. Per mesi la Roma era stata quasi impeccabile quando in vantaggio, senza mai subire rimonte in campionato. Ma nelle ultime settimane qualcosa si è incrinato. I numeri raccontano una squadra che fatica a chiudere: dal 76’ in poi sono appena sei i gol segnati in 27 giornate, il dato più basso tra le prime della classifica, a fronte di sette reti incassate nello stesso segmento. Troppo poco per chi ambisce alla Champions.
Gasperini, che oggi parlerà alla squadra per analizzare tutti questi aspetti, lo ha detto senza giri di parole: nei finali non è una questione di stanchezza, ma di atteggiamento e concentrazione, soprattutto sulle palle inattive. E l’esempio delle altre big è lì a dimostrarlo: molte partite si decidono proprio negli ultimi minuti, quando fisicità e lucidità fanno la differenza.
Dentro questa amarezza resta però anche una certezza: la crescita complessiva della squadra. La Roma oggi ha un’identità riconoscibile, gioca e compete anche contro le grandi, ma deve ancora fare quell’ultimo salto mentale per “azzannare” le partite fino all’ultimo secondo. La ripartenza passa da qui, con una nota positiva importante: il rientro imminente di Dybala e la conferma di un Pisilli in versione totale, protagonista contro la Juve con numeri da leader.
La strada è tracciata. La Roma c’è, ma per prendersi davvero la Champions serve imparare a chiudere. Senza paura. Fino all’ultimo minuto.
In effetti è paradossale che quando segnavamo col contagocce, eravamo impenetrabili, adesso che abbiamo il finalizzatore…prendiamo gol da polli. Eravamo ancora sotto l’effetto Ranieri e adesso sta svanendo?
Pareggi con Milan, Napule (a Napoli) e Giuve: con le “big” non si perde più. ma potevamo iniziare a vincere. Forse anche qualche cambio non è stato al top (almeno nei tempi).
Pisilli il TOP con la juve…
Mi sembrava il miglior Barella interista… ma il nostro è di più, molto di più
FRS
Gasp ha letto la partita benissimo altrimenti non saremmo stati 3 a 1. Rensh mossa fantastica, così some azzeccato l’ utilizzo di Pisilli dal primo minuto, buono anche Cristante a prendere Koopmeiners. Purtroppo non ha avuto le stesse risposte dai cambi.
Non avremmo mai la prova, ma forse, visti i Pellegrini e i Cristante insufficienti per gran parte della match, sarebbe stato meglio iniziare con ElA si Koopmeiners e Zaragoza/Venturino davanti, e fare entrare i due nel finale per gestire con maggiore esperienza la pressione bianconera. Cioè mettere in panchina i due senatori per usarli alla bisogna.
Ma secondo me sta cosa non si può fare, ElA non è più scarso di questo Cristante (Bryan ha perso almeno cinque palle brutte) e anche un Venturino qualsiasi può fare meglio di questo Lollo. Con Hermoso spero che si possa anche fare riposare il Mancio davvero confuso.
Come contro il Napoli, i pericoli vengono in difesa a destra. Contro il Napoli l’ingresso di Alisson, contro la Juve quello di Boga (e poi Gatti). Manca ancora la capacità di leggere bene le situazioni di gioco. E la mentalità per quella che ormai è la sindrome delle “big”: la mentalità vincente, far valere la propria superiorità e anche l’umiltà di capire che con le big non ci si possono concedere distrazioni, perché se sono “big” ci sarà anche un motivo. Dopodiché ha ragione Gasp, gli strisciati hanno festeggiato per un pareggio come se avessero vinto la chempio e pur restando a -4.
Ce lo avevamo un calciatore in grado di subentrare e di incidere.
SHOMURODOV.
Solo che molti , troppi , lo hanno bollato ” pippa” sempre pronti a criticarlo.
Quella pippa in Turchia 16 gol 4 assist .lo scorso anno 4 gol 4 assist.
Ora contro Mancini contro Cristante contro Pellegrini
Stranamente Cristante uscito sul parziale di 3-1 Pellegrini sul 3-2
Mancini leader della difesa che continua ad essere la migliore in Italia.
Non bisogna drammatizzare tutto, purtroppo la delusione è cocente però stavolta sono ottimista non tanto per la qualificazione al quarto posto che è molto ma molto difficile, ma per l’idea di squadra di gioco che è stata messa su. L’anno scorso a metà campionato stavamo per retrocedere quest’anno per metà campionato non segnavamo manco con le mani. La squadra ora è cresciuta tantissimo e siamo davvero forti se fossimo partiti così dall’inizio saremmo senza dubbio secondo in carrozza, tanto per citarne uno il Wesley di ora non è lo stesso Wesley di settembre.Quello che conta è che a giugno indipendentemente dalla Champions si continui con questa crescita confermando i giocatori chiave che sono Malen konè e svilar in primis e si prendano tre quattro di prospettiva davvero, allora si che l’anno prossimo metteremo fuori il napoli dalle quattro
Gasperini ha visto il contraccolpo psicologico che il pareggio della Juve ha portato all ambiente e corre ai ripari. L errore, a mio parere è stato il suo anche se la stampa ha cercato di minimizzare scaricando su ingenuità di qualche singolo ( il fallo di El Enouyi). In realtà , le sue scelte , vedi Cristante e Pellegrini, hanno penalizzato il gioco della Roma. Tutti hanno visto la mega prestazione di Pisilli intento ad impostare , recuperare palloni e coprire Cristante che addirittura si è scansato su un avversario. Il vero colpevole di questo pareggio è stato il Gasp a mio parere e avrebbe fatto bene a prendersi le responsabilità. Un grande allenatore deve ammettere le sue amnesie, già con il Napoli era accaduto ma questa volta è andato oltre. Come già detto da qualcuno , questa partita , Ranieri non l avrebbe pareggiata. Ci sarebbe poi la polemica su Dybala, anche li, uno come lui dovrebbe fare chiarezza. Se arriviamo in Cl è solo per merito di Gasperini , se non ci arriviamo è solo per demerito di Gasperini. Basta scaricare sulla società. Prima mancava il centravanti ( tutto vero) oggi abbiamo il più forte e la Juve ha pareggiato , sotto di due gol all 80esimo, senza centravanti e aggiungerei senza un portiere degno ( noi abbiamo forse il migliore al mondo o tra i migliori ).
abbiamo buttato via un match point.
non troviamo scuse come arbitri o altre caxxate varie ora.
il margine d’errore è minimo, loro hanno un calendario più facile e noi l’europa, loro 1 partita a settimana, noi 2.
ora è in salita, ma è ancora nelle nostre mani.
speriamo che rientri qualche cronico perchè ora servono tutti.
❤️🧡💛
