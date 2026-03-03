Spazio a Rensch e Dybala di nuovo a disposizione: Gasp cerca il riscatto a Marassi

La Roma volta pagina e inizia a guardare con attenzione alla trasferta di Marassi contro il Genoa, una partita che arriva in un momento delicato della stagione e che imporrà a Roma alcune scelte obbligate e altre tutte da valutare. Gian Piero Gasperini ripartirà dalle certezze, ma anche da assenze pesanti e recuperi da gestire con cautela.

La notizia principale riguarda Wesley: l’esterno brasiliano salterà la gara per squalifica dopo l’ammonizione rimediata contro la Juventus. Una defezione non banale, che costringe lo staff tecnico a ridisegnare la corsia destra. A Marassi toccherà con ogni probabilità a Devyne Rensch, reduce da una prestazione molto solida proprio contro i bianconeri: applicazione difensiva, personalità e continuità nella spinta. Segnali importanti che lo hanno rilanciato nelle gerarchie e che lo candidano a una maglia da titolare.

Le scelte di Gasperini, però, non si fermano qui. Grande attenzione anche alle condizioni di Paulo Dybala, che dopo essere tornato tra i convocati contro la Juve senza però scendere in campo, avrà finalmente una settimana piena di lavoro per avvicinarsi alla miglior condizione. L’obiettivo è riaverlo a disposizione contro il Genoa, magari già con minuti nelle gambe. Un rientro che avrebbe un peso specifico enorme anche dal punto di vista mentale, in una fase in cui la Roma ha bisogno di qualità e leadership.

Restano invece da monitorare Soulé e Hermoso. Il primo convive ancora con la pubalgia e verrà valutato giorno per giorno: la sensazione è che si procederà con grande prudenza. Stesso discorso per Hermoso, fermato da un risentimento all’ileopsoas e atteso, al massimo, a un rientro graduale in gruppo. Situazione più complessa quella di Evan Ferguson: dopo i controlli effettuati in Inghilterra e l’ultimo consulto, non è stata ancora presa una decisione definitiva. L’ipotesi di un intervento alla caviglia resta sullo sfondo.

In questo contesto, Gasperini dovrà bilanciare energie e scelte, tenendo conto anche della gestione dei nuovi entrati, finiti sotto la lente d’ingrandimento dopo il finale amaro contro la Juventus. La sfida di Marassi diventa così un banco di prova importante: non solo per la classifica, ma per capire come la Roma reagirà mentalmente e tatticamente dopo l’ennesima occasione sfumata.

Fonti: Il Tempo / Corsport / Il Messaggero