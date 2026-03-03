Stadio della Roma, i numeri del mega progetto: al Comune le briciole

La Roma avanza verso il suo nuovo stadio a Pietralata, un progetto da oltre 1 miliardo di euro che lega le fortune economiche del club a quelle politiche dell’amministrazione capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, con il voto del Consiglio comunale previsto il 13 marzo per la conferma del pubblico interesse.
Secondo i documenti consegnati dalla società giallorossa, il progetto prevede un impianto da 60mila posti, 30 punti vendita, 2mila metri quadri di hospitality e 1.800 di fan store, con un investimento diretto sullo stadio di 633 milioni. A queste voci si aggiungono 120 milioni per imprevisti e accantonamenti e 80 milioni per spese tecniche di progettazione e direzione lavori.
L’affidamento sarà regolato da una convenzione tra Roma e Comune, con un canone annuo di concessione fissato in 66mila euro, aggiornato del 2% a partire dal secondo anno, e la realizzazione di opere pubbliche a compensazione di altri oneri come il diritto di superficie (13,7 milioni) e il contributo straordinario di urbanizzazione (10 milioni). Tra gli interventi inclusi nel progetto figurano il Parco centrale, la passerella di via dei Monti di Pietralata, i collegamenti con la Stazione Tiburtina e via Livorno, oltre alla ristrutturazione della stazione metro Quintiliani.
Il Comune rimarrà proprietario dell’area per tutta la durata della concessione, che sarà di 90 anni. Alla scadenza, lo stadio tornerà nella piena disponibilità di Roma Capitale. Il canone fissato e gli oneri sono stati calcolati in base al piano economico certificato del project financing, che stabilisce l’equilibrio finanziario dell’intera operazione senza prevedere contributi diretti da parte dell’amministrazione comunale.
La settimana scorsa la giunta ha approvato la delibera per la presa d’atto della verifica tecnica ed economica del progetto, ultimo passo prima del voto consiliare. Nei prossimi giorni, le commissioni competenti – Urbanistica, Mobilità, Ambiente, Lavori pubblici, Patrimonio e Sport – esamineranno i dettagli dell’operazione, che rappresenta uno dei più importanti interventi urbanistici e sportivi della Capitale degli ultimi anni.
Non conoscono la procedura del project financing quelli che parlano di “briciole” per il Comune…si tratta del normale funzionamento dell’operazione, ritenuta, non a caso, di interesse pubblico (intervenendo un privato in luogo delle esauste casse dei comuni)
Ma dal FQ che ti aspetti??
Ma poi non ho capito, il comune dovrebbe “guadagnare” da un progetto del genere?
Ma in quale mondo?
Si chiedono appunto sempre le opere di compensazione.
Giornalettismo da 4 soldi.
Ma non capisco una cosa scusate se sono ignorante. Come le briciole!!… Riqualificazione di un’area degradata con parchi, nuova urbanizzazione e miglioramento della circolazione stradale e della metropolitana senza che il Comune tiri fuori un Euro…. Il Comune rimane proprietario dell’area e in ogni caso dopo 90 anni (se ho capito bene) la proprietà dello stadio passa al Comune….
Ma quali sarebbero le briciole scusate! Se mi spiegate perchè veramente non ho capito. Scusate l’ignoranza….
Ancora rompono…. Ma fatela finita!!!!!!!
Avanti con lo Stadio e tutto quello che c è intorno!!!!!
Titolo del tutto fuoriluogo! Se le briciole, a cui si fa maliziosamente riferimento, sono gli “appena” 66 mila euro annui di concessione, il titolista vuole mettere zizzania a sproposito, perché il comune ci guadagna anche i 23,7 milioni di opere pubbliche a compensazione (13,7 di diritto di superficie e 10 di diritto di urbanizzazione), come poi riferito all’interno dell’articolo, senza dimenticare il guadagno per la riqualificazione di un area in parte abbandonata a se stessa (per es. tutta la superficie espropriata agli occupanti abusivi) ed in parte vetusta (per es. la stazione della metro).
Fra 90 anni lo stadio sarà di proprietà del Comune.
Non mi sta bene,andrò a fare un sit in di protesta.
Non servirà fare nessun sit-in di protesta, in quanto tu stesso, Zenone, potrai vedere con i tuoi occhi i proprietari della Roma, rinegoziare con il comune, una nuova concessione per altri 90 anni… 😂😂😂
😂😂😂
Vengo anch’io 😉
FORZA ROMA
chi può parlare di briciole? ma sono pazzi? tra 99 anni il comune avrà un patrimonio di milioni di euro (forse miliardi tra decenni), non dovrà spendere un euro per lo stadio né per il lavori.
è come comprare una casa in nuda proprietà, solo che con la casa devi ancora pagare qualcosa. qu invece il comune riceve ancora 66mila euro di canone per la concessione.
inoltre avremo (io non cisarò più) un quadrante ritruttorato e reso più bello…
io lo chiamo un grande investimento
Perché dopo 90 anni lo stadio deve passare al comune? Sarebbe più giusto che si rinnovi la concessione. L’articolo parla di briciole al comune? Tra opere pubbliche e riqualificazioni e lo stadio di proprietà tra 90 anni, credo che il comune ha fatto Bingo
❤️💛
Non vedo perchè il Comune dovrebbe avere di più. Peraltro dopo 90anni diventa il proprietario dello stadio anche se è pensabile che sarà rinnovata la convenzione. Il vantaggio per l’Amministrazione che tutta l’area sarà riqualificata a spese della Roma. Semmai resta il fatto che lo stadio dovrebbe avere una capienza superiore di almeno 5mila posti considerando che tra settore ospiti, palchi a pagamento e i soliti posti riservati agli omaggi, ai tifosi giallorossi che sono quelli che pagano restano meno di 50 mila posti. Già oggi ad abbonamenti siamo a 40mila e per chi non è abbonato è un problema vedere la Roma.
Sarei curioso di sapere quanto avrebbe reso al comune lasciare gli abusivi, il degrado e il magnifico bosco incantato… Chissà se l’autore dell’articolo accetterebbe un contraddittorio invece di fare propaganda…
sinceramente a me interessa adesso perché come diceva la canzone di Guccini fra 90 anni (ma noi non ci saremo)
Se vabbè briciole! La Roma nelle persone dei Friedkin spendono più di 1 miliardo di euro tra stadio, oneri concessori, parco, collegamenti, ristrutturazione della metro, ecc…
Questi sò fuori
Ragazzi, il titolo è de Il Fatto Quotidiano ed è palesemente “politico”. Senza entrare nel merito della questione politica (non è questo lo spazio adatto), il quotidiano in questione si è allineato agli altri, raccontando faziosamente i fatti solo per sostenere la propria posizione. E’ EVIDENTE che il Comune ci guadagna (e tanto) in termini di riqualificazione. Il Fatto Quotidiano però finge (volutamente) di non capire e questo mica lo dice…
