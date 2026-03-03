Stadio della Roma, i numeri del mega progetto: al Comune le briciole

La Roma avanza verso il suo nuovo stadio a Pietralata, un progetto da oltre 1 miliardo di euro che lega le fortune economiche del club a quelle politiche dell’amministrazione capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, con il voto del Consiglio comunale previsto il 13 marzo per la conferma del pubblico interesse.

Secondo i documenti consegnati dalla società giallorossa, il progetto prevede un impianto da 60mila posti, 30 punti vendita, 2mila metri quadri di hospitality e 1.800 di fan store, con un investimento diretto sullo stadio di 633 milioni. A queste voci si aggiungono 120 milioni per imprevisti e accantonamenti e 80 milioni per spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

L’affidamento sarà regolato da una convenzione tra Roma e Comune, con un canone annuo di concessione fissato in 66mila euro, aggiornato del 2% a partire dal secondo anno, e la realizzazione di opere pubbliche a compensazione di altri oneri come il diritto di superficie (13,7 milioni) e il contributo straordinario di urbanizzazione (10 milioni). Tra gli interventi inclusi nel progetto figurano il Parco centrale, la passerella di via dei Monti di Pietralata, i collegamenti con la Stazione Tiburtina e via Livorno, oltre alla ristrutturazione della stazione metro Quintiliani.

Il Comune rimarrà proprietario dell’area per tutta la durata della concessione, che sarà di 90 anni. Alla scadenza, lo stadio tornerà nella piena disponibilità di Roma Capitale. Il canone fissato e gli oneri sono stati calcolati in base al piano economico certificato del project financing, che stabilisce l’equilibrio finanziario dell’intera operazione senza prevedere contributi diretti da parte dell’amministrazione comunale.

La settimana scorsa la giunta ha approvato la delibera per la presa d’atto della verifica tecnica ed economica del progetto, ultimo passo prima del voto consiliare. Nei prossimi giorni, le commissioni competenti – Urbanistica, Mobilità, Ambiente, Lavori pubblici, Patrimonio e Sport – esamineranno i dettagli dell’operazione, che rappresenta uno dei più importanti interventi urbanistici e sportivi della Capitale degli ultimi anni.

Fonti: Il Messaggero / Il Fatto Quotidiano