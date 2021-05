“ON AIR!” – BERSANI: “Squadra indegna”, CORSI: “Via subito Fonseca”, PIACENTINI: “Cambiare ora non serve, bisognava farlo prima”, CIARDI: “Friedkin presenti assenti, non basta stare in tribuna”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Provo tanta sofferenza nel vedere quanto di buono è stato dissipato in questi mesi dalla Roma. Il bilancio di questa stagione si sta allontanando sempre di più dalle possibilità che aveva questa squadra. Nessuno avrebbe mai immaginato che il girone di ritorno sarebbe stato questo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “A me della pressione dell’ambiente non interessa nulla. A me interessa capire il livello della pressione come club, come proprietà, come dirigenza, esercita sullo spogliatoio. Io una risposta me la sono data in questi anni. Questo profilo basso che accomuna la vecchia proprietà a quella attuale è un fallimento. E’ il più grosso fallimento della Roma a livello strategico. Perchè un giocatore puoi sbagliarlo, puoi sbagliare l’acquisto di Schick o Iturbe, ma se mediaticamente questo atteggiamento mediatico non ha portato a nulla. La Roma non può restare in silenzio quando deve richiamare alle proprie responsabilità l’allenatore e i calciatori. Eh ma tanto i Friedkin stanno in tribuna…sono presenti assenti. Purtroppo le cose non sono cambiate rispetto a Pallotta, non basta stare in tribuna. Serve agire, serve entrare, serve rappresentare la Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Non c’è molto altro da dire sulla performance di questo allenatore. Quando dicevamo che era la settima scelta della Roma, qualcuno storceva la bocca. Ma quante sconfitte ha fatto la Roma con questo qua? Io penso che sia uno dei peggiori allenatori della storia della Roma. Questo è un allenatore presuntuoso, e capisce poco i suoi giocatori, che va in antitesi con gli altri, e che non ha spessore. Ha sputato sulla società e su chi allena, dicendo che questa è una squadra da settimo posto. Io credo che i Friedkin oggi lo manderanno via. Guardate che ci sono ancora 5 partite, tra cui il derby. E’ arrivato il momento di mandarlo via a furor di popolo. Ha rinnegato la squadra, dicendogli che è da settimo posto, e questo non si può fare mai nella vita. Spero che venga cacciato oggi. Chi metto? Non lo so, non mi interessa, Fonseca deve andare via subito, adesso, e con lui quei due coattelli che si porta appresso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Spero che i Friedkin stiano lavorando… Ormai parlare di Fonseca è anacronistico, ma c’è ancora un mese da affrontare, c’è ancora partita da giocare che non è una gara qualsiasi. C’è ancora il derby, e dare l’impressione che però tu ci tieni sarebbe una buona strategia di comunicazione. Questa squadra ha dei valori, ma ha molto da migliorare e non deve passare il messaggio che basta cambiare allenatore per aver risolto il problema. Serve di sicuro allenatore migliore di questo, e non ci vuole molto… Sarri è decisamente migliore di Fonseca. Ma serve anche un rafforzamento…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A questo punto speriamo di non farla nemmeno questa Conference League. Mi sembra che la Roma abbia mollato il campionato da tempo, fare un punto nelle ultime quattro partite è il più grande delitto che questo allenatore e questa squadra potevano commettere. Inutile parlare della partita di ieri, che non è stata nemmeno così peggiore rispetto alle altre. Qui hanno staccato tutti la spina. A me sembra che sia tutto finito abbondantemente in anticipo, e la responsabilità è di una proprietà che non ha avuto la forza di tenere tutti sulle spine, e di prendere decisioni che forse andavano prese prima… Cambiare ora Fonseca a che serve? Dovevamo accorgercene mesi fa. Ormai non puoi fare nulla, quando stacchi la spina non la riattacchi più…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ieri abbiamo toccato il fondo, o almeno lo spero. Qua si cambia sempre tutto, ma i risultati sono sempre gli stessi… La Roma ha fatto un girone di ritorno da retrocessione, una cosa scandalosa…Oggi è stato pure dato un giorno di riposo alla squadra, si ritrovano martedì tranquillamente. E’ veramente disarmante. Questa è una squadra indegna, la figura di ieri sera non è ammissibile. Servono giocatori cattivi, perchè personalità qua c’è zero. Anche Smalling ha dimostrato una fragilità psico-fisica allarmante. Ci sono tanti romanisti che non sono riusciti nemmeno a vedere la partita in quelle condizioni, una cosa che non esiste al mondo. Ora vanno trovate le soluzioni, e si deve parlare solo ed esclusivamente dei proprietari, a loro spetta l’onore e l’onere di tirare fuori la Roma da questa situazione…”

Marco Juric (Rete Sport): “L’esonero di Fonseca ora che cosa cambierebbe? I giocatori già stanno pensando alle vacanze, o agli Europei. Puoi metterci pure un domatore di leoni, ma poco cambierebbe. La situazione brutta e non professionale trovata dentro Trigoria spero sia stata una situazione emergenziale, e che da quest’anno si faccia un mercato in tutt’altro modo, con gli agenti che saranno solo interlocutori, e non i padroni…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Fonseca ha uno staff medio basso, la metodologia degli allenamento è inquietante, e infatti la squadra non ha mai tenuto un’intera partita. La Roma regge un tempo. Fonseca cosa fa, si difende dicendo che nessuno aveva messo la Roma quarta come valore complessivo. La Roma ha preso delle sveglie che la metà bastava. Dico una cosa impopolare, ma Pellegrini che non è andato a giocare la partita perchè stava diventando padre…ormai siamo tutti in libera uscita. Questi sono segnali che dimostrano come ognuno fa quello che vuole…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha una squadra a pezzi, è arrivata alla fine del campionato in una condizione fisica clamorosa. Io non me la prendo con Santon, che non giocava una partita da chissà quanto tempo. Ho visto Smalling che è lontanissimo dalla condizione, così come Kumbulla. Ora bisogna onorarle queste ultime partite. Ma se cambi ogni volta otto giocatori, io veramente non capisco…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mi colpisce la dichiarazione di Fonseca che dice di non avere la rosa da quarto posto, è una cosa brutta e non avrebbe dovuto dire una cosa del genere…Attenzione perchè ci sono altre partite importanti, e col Manchester rischi la figuraccia…”

Redazione Giallorossi.net