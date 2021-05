SKY SPORT: “Nessun incontro con Sarri da gennaio, trattativa con la Roma tutta da definire”

NOTIZE AS ROMA – Continua a tenere banco in queste ore caldissime l’argomento nuovo allenatore in casa Roma. L’addio di Paulo Fonseca a fine stagione è ormai scontato, e da più parti si cerca di capire quale sarà il prossimo tecnico a sedere sulla panchina della Roma.

Sarri è sicuramente il nome più quotato del momento, ma stando a quanto riferisce in questi minuti Sky Sport tramite il giornalista Paolo Assogna, la trattativa con l’allenatore sarebbe ancora ben lontano dall’essere conclusa.

L’ultimo incontro con il tecnico toscano risalirebbe addirittura a gennaio, e la trattativa su strategie, mercato e ingaggio sarebbe ancora tutta da strutturare.

Redazione Giallorossi.net