Fonseca e il suo agente incontrano i Friedkin: colloquio durato 50 minuti, no del tecnico all’ipotesi dimissioni

AS ROMA NEWS – Questo pomeriggio a Trigoria Paulo Fonseca e il suo agente, Marco Abreu, hanno avuto un colloquio con la proprietà della Roma e il gm Tiago Pinto durato circa 50 minuti.

Nel corso del faccia a faccia si è parlato del momento difficile che sta vivendo la squadra e di come affrontare al meglio questo finale di stagione. Stando a quanto rivela Tele Radio Stereo, la proprietà americana avrebbe anche chiesto a Fonseca se riteneva di avere ancora il controllo della squadra o se non fosse il caso di rassegnare le dimissioni.

Paulo Fonseca però ha risposto no a quest’ultima ipotesi, e si è detto pronto a concludere la stagione alla guida della Roma. Al momento dunque la dirigenza capitolina non sembra considerare l’ipotesi dell’esonero immediato.

Intanto arrivano conferme su Maurizio Sarri, il candidato numero uno per la panchina del prossimo anno: stando a quanto racconta Alfredo Pedullà in questi minuti, è effettivamente in programma un incontro tra il procuratore dell’allenatore toscano e la dirigenza giallorossa nel corso di questa settimana. Sarri resta il favorito per la successione a Fonseca.

Giallorossi.net – G. Pinoli