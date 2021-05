Mangiante (Sky Sport): “La Roma sta esagerando nella resa. Serve un uomo di campo, il nome giusto è Burdisso”

AS ROMA NEWS – Il giornalista e volto tv di Sky Sport, Angelo Mangiante, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Rete Sport per parlare del momento di crisi vissuto dalla Roma.

“Non esistono più contenuti tecnici in questa squadra, si sta esagerando nella resa“, il pensiero amaro espresso dal giornalista dell’emittente satellitare. “Adesso bisogna parlare solo del futuro della Roma. Fonseca? A me hanno smentito nettamente l’ipotesi di un esonero”.

Sul silenzio dei Friedkin e della dirigenza capitolina: “Bisogna prendere due uomini di campo. Questa è una proprietà in cui i presidenti vogliono farsi da parte. I Friedkin vengono all’Olimpico, ma non rilasciano dichiarazioni. Per questo a maggior ragione serve un front man che mette la faccia, specie quando la situazione è difficile. Fonseca è in palese difficoltà a spiegare cosa sta succedendo. Pinto? Non mi sembra uno che ama troppo le interviste”.

“Qual è il nome dell’uomo di campo? Io ce l’ho un nome, secondo me è addirittura più importante dell’allenatore. Si tratta di Nicolas Burdisso. Ma quante cose potrebbe insegnare ai ragazzi che vengono a giocare nella Roma? Burdisso è libero, lo andrei a prendere domani e gli farei firmare un contratto per quattro anni”.

Fonte: Rete Sport