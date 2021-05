AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 3 maggio 2021:

Ore 11:15 – L’agente di Darboe, che ieri ha esordito in prima squadra parla del ragazzo: “Ha caratteristiche simili a Diawara, magari un po’ più offensive. Sono ancora imparagonabili ma è un ragazzo molto apprezzato da molti club soprattutto all’estero. Con la Roma ci siamo incontrati. Vedremo nel prossimo mese che strada intraprendere. Se rimanere oppure andare in prestito per trovare una maggiore continuità“. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 10:00 – Si susseguono le voci sul destino di Fonseca: da Trigoria fanno sapere che il tecnico non sarà esonerato, ma si andrà avanti con lui fino al termine della stagione. Lo rivela Roberto Maida del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 9:30 – La Roma accelera per Sarri: in settimana incontro faccia a faccia tra Pinto e l’agente dell’allenatore toscano per provare a chiudere. Fumata bianca ancora incerta, restano in corsa altri candidati. (Il Tempo / La Repubblica)

Ore 9:10 – Giornata di riposo concessa da Fonseca alla squadra. I calciatori dunque oggi non si alleneranno, appuntamento a Trigoria fissato per martedì.

Ore 9:00 – Dopo la sconfitta di ieri e le dichiarazioni fatte da Fonseca al termine del match sulla rosa da settimo posto, la proprietà giallorossa starebbe pensando seriamente a un esonero del tecnico. (Leggo / La Repubblica)

