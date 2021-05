Sarri e la Roma: i punti fermi in rosa e gli acquisti indispensabili per far volare la squadra

AS ROMA NEWS – Sarri e la Roma si piacciono, e non poco. Il tormentone durerà ancora un po’, forse fino al termine della stagione in corso. Ma al momento è l’ex allenatore di Juventus e Chelsea il grande favorito per la panchina giallorossa. A confermarlo è oggi Alfredo Pedullà, giornalista molto vicino a Sarri, in un pezzo apparso sulla Gazzetta dello Sport.

A differenza di Allegri, all’allenatore nato a Napoli ma vissuto in Toscana piace molto la rosa della Roma. Ritiene che ci sia una base, circa il 70% della squadra, sulla quale poter lavorare, e che andrà rinforzata con tre o quattro acquisti mirati. La difesa giovane formata da Mancini, Ibanez e Kumbulla, completata dalla chioccia Smalling, dà garanzie.

Servirà però un portiere, e Sarri ha un pallino: stima particolarmente Kepa, che fa il secondo al Chelsea. Una stima che oggi non è trattativa, ma domani chissà. A destra con Bruno Peres e Santon in partenza, servirebbe un partner per Karsdorp, la soluzione Hysaj a zero sarebbe un piacevole ritorno al passato. E non va dimenticato che su Florenzi il Paris Saint-Germain non ha ancora deciso.

Per il centrocampo Sarri stravede per Villar, ma servirà un regista di primo livello, e il vero salto arriverebbe con il suo figlio prediletto, l’italo-brasiliano Jorginho. Per il resto il tecnico toscano vede Veretout mezzala, con Pellegrini che non si discute. In attacco serviranno esterni come il pane: Mkhitaryan deve ancora firmare il rinnovo, con Pedro ha avuto un ottimo rapporto al Chelsea ma questa è un’altra storia. Serve gamba e talento, il suo 4-3-3 è digeribile solo così.

Capitolo a parte spetta all’attaccante centrale: a Sarri piace parecchio lo spagnolo Mayoral. Ma il solo Borja non basterà, e molto dipenderà da come verrà risolta la vicenda Dzeko, prossimo ai saluti. Arriverà dunque un’altra punta: piace Belotti, ma attenzione anche a Milik.

