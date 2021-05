Fonseca resta per mancanza di alternative: da Piccareta a De Rossi, i traghettatori non convincono

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca resta alla Roma anche per mancanza di alternative pronte all’uso, o fatte in casa.

Con sole cinque partite da giocare sarebbe assurdo pensare di ingaggiare un allenatore-traghettatore che conduca questo finale di stagione in porto senza ulteriori scossoni, come accettò di fare Ranieri qualche anno fa.

Non ci sono poi soluzioni interne da gettare nella mischia. Non c’è un Montella, per intenderci, a Trigoria. Alberto De Rossi non ha mai voluto allenare i grandi, e non lo farebbe a maggior ragione ora che sta per salutare anche la Primavera a fine campionato.

L’unico nome spendibile sarebbe Fabrizio Piccareta, 55 anni, allenatore della Roma under 17. Le altre soluzioni, da Bruno Conti a Morgan De Sanctis, sono da scartare per diversi motivi. Ecco perchè è molto probabile che la Roma tenga Fonseca fino a fine stagione.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Leggo