Vitek offre Tor di Valle a Lotito. E ora il progetto potrebbe diventare lo Stadio della Lazio

AS ROMA NOTIZIE – Claudio Lotito può davvero scippare lo Stadio di Tor di Valle alla Roma per diventare quello della Lazio. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Magliaro).

La svolta avrebbe un che di beffardo e clamoroso. Vista la decisione dei Friedkin di troncare il rapporto con la Eurnova di Luca Parnasi, Vitek, che ha liquidato nel frattempo tutti i crediti pendenti sulle aree dell’ex ippodromo cancellando, quindi, i pignoramenti, starebbe valutando di offrire il progetto “chiavi in mano” alla Lazio come “piano B”. E Lotito sarebbe tutt’altro che disinteressato.

La formula potrebbe essere non dissimile da quella inizialmente pensata per la Roma, l’affitto da pagare a una società terza. In pratica, invece che pagare l’affitto al Coni per l’Olimpico lo si pagherebbe a Vitek. Con la clausola che al termine del periodo stabilito, l‘impianto potrebbe passare nel patrimonio della società sportiva.

I rumors riferiscono anche della possibilità che, come già Vitek aveva offerto alla Roma, possa essere messo sul piatto, garantita dallo stesso immobiliarista ceco, una linea di credito da un miliardo di euro necessaria a coprire tutti i costi della realizzazione del progetto.

Fonte: Il Tempo