“ON AIR!” – ROSSI: “Nessuno al mondo sa meglio di Mou chi merita di giocare e chi no”, CORSI: “Gli consiglio di lasciar perdere il derby”, AGRESTI: “Con le sue scelte sta facendo un danno patrimoniale al club”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma vince agevolmente ieri. Primo tempo poco intenso, ho visto i giocatori poco smaniosi, erano sicuri di poter vincere senza fare una grandissima partita e così è stato. Nella ripresa con i cambi la gara ha preso una direzione precisa. Il pareggio del Bodo Glimt regala la testa del girone in solitaria. Se la Roma dovesse fare 4 punti con i norvegesi, sarebbe abbastanza fatta per il primo posto. Lo Zorya era un avversario di buona volontà, ma tatticamente e tecnicamente era abbastanza inconsistente. Certe scelte del mister alimentano il dibattito, soprattutto a centrocampo. Ma non esiste una persona al mondo che sa meglio di Mourinho chi deve giocare e chi non è ancora pronto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri abbiamo visto la Roma spezzare le reni allo Zorya… Sarò cattivo: El Shaarawy bravo, però ste cose falle pure quando è ora. Su Shomurodov siamo sicuri di quanto abbiamo detto? Ibanez ha dato due volte palla agli avversari. Sì, abbiamo vinto e siamo primi nel girone, ma io non sono per niente contento. Ma il povero Cristante che gli danno sei in pagella, io gli darei nove…gioca sempre, poraccio. A un certo punto sono entrati due giocatori: Zaniolo e Abraham, e in quattro minuti è finita la partita. Fine. Questi sono quelli forti…Villar? Se non ti fanno giocare manco ste partite è ora di andare a casa. Darboe bravo, ma prima di farlo passare per un giocatore da Real Madrid bisogna aspettare…lo Zorya giocava con le maglie così larghe che manco certi reti da pesca… Mou? Gli consiglio di lasciar perdere il derby, loro vivono solo per il derby, questa cosa della squadra piccola gliela rimetteranno negli spogliatori tra sei mesi…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Quella di ieri era una partita da vincere. Mi sono piaciuti Darboe e Smalling, ma tutto va contestualizzato con il valore dell’avversario, che era molto modesto. E questo ridimensiona certe prestazioni positive. Chiaro, sarebbe molto più preoccupante se ci fossero stati pareri negativi. Si è confortati dal fatto che Abraham entra e fa gol. E per fortuna, visto quello che è stato pagato…per altro ha segnato in fuorigioco di un metro e mezzo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri Darboe entra in campo copn lo spirito giusto, va in campo e fa una gran bella partita. A me piace come calciatore, ha in testa un calcio verticale. Secondo me Darboe lo rivedremo domenica, al posto del diffidato Cristante, visto che poi c’è Juventus-Roma. Vista la considerazione che Mourinho ha di Villar e Diawara, se ne deve giocare uno di centrocampista domenica al posto di Cristante, secondo me è più probabile che giochi lui che non Diawara…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Un po’ di indicazioni dalla partita di ieri ci sono. Si sono stabilizzate alcune gerarchie. Mi sorprende abbastanza che Mayoral non venga mai utilizzato. Mourinho voleva tre attaccanti, ma il terzo centravanti mi sembra quello più estremo. Darboe? Non credo che lo vedremo spesso…A me è piaciuto ieri, ma tante volte sono caduto nell’errore di considerare troppo la prestazione senza considerare l’avversario. Ma giocare contro squadre che ti pressano è un’altra cosa. Ibanez terzino? Per me non è il caso… secondo me lì fa i danni. A questo punto meglio provare Tripi…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La partita di ieri? Sono romanista, ma non ho gli occhi foderati di prosciutto. Lo Zorya è quello che è, parliamo di mediocrità assoluta. Lo Zorya è una squadra da media classifica di Serie B. Io spero che domenica Mourinho si convinca a schierare un centrocampo a tre. Villar e Diawara? Così li deprezzi come valore di mercato. Se Mou ieri ha messo Darboe, vuol dire che ci punta. E’ un giocatore dalle giocate essenziali. Non è un fulmine di guerra, ma ha un senso della posizione e sa dove mettere la palla. Non capisco perchè non dà un po’ di riposo a Cristante, così muore, e tra poco dovremo celebrare il suo funerale…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Cristante in campo anche ieri? Io penso che Mourinho abbia intenzione di farlo riposare domenica contro l’Empoli. Il giocatore è in diffida, e credo proprio che Mou voglia preservarlo in vista della partita contro la Juventus…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Bene la Roma ieri, non ha snobbato l’impegno. E poi la novità è Darobe. A me e è piaciuto. Gioca semplice, per certi versi mi ricorda Giannini, sempre piazzato nel punto giusto. E’ un giocatore che può dare veramente qualcosa alla Roma. Villar invece ormai è l’ultimo della classe, stessa cosa vale per Mayoral. La Roma deve piazzarli altrove, perchè non è giusto tenerli così…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Le scelte che Mourinho ha fatto rispettano il suo orientamento. C’era attesa per la prova di Darboe, e lui l’ha superata a pieni voti. Molto positiva la prova di El Shaarawy, che conferma tutto il suo valore. Mourinho sa come comportarsi e come far ruotare i suoi giocatori. Ha avuto la reazione dalla squadra che lui si aspettava, e poi vincere in Europa fa sempre un gran bene…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Intanto è tornato Pellegrini, che non è poco, è un collante per la squadra. Carles Perez solito evanescente, parte palla al piede, va sempre per conto suo, e invece dovrebbe giocare con la squadra. Shomurodov è generoso ma non ha qualità eccelse. E poi quando entrano i big, si vede il cambio. Abraham ha toccato due palloni, uno lo ha messo sul palo e uno in porta. Ma è Pellegrini quello che può essere il collante della squadra… L’Empoli? Guai a prenderla sotto gamba. è un’ottima squadra che gioca meglio fuori casa. Devi stare molto attento, partita da vincere ma serve grande attenzione…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io francamente tutto questo entusiasmo per la vittoria con lo Zorya…no, non vi seguo… Per me è stata una sgambata, che costa molta fatica. E anche sulle scelte di Mourinho, credo che l’allenatore rischia di creare qualche cortocircuito. Ma perchè Cristante deve giocare sempre? Lui deve arrivare a gennaio, fino a quando non comprano un centrocampista. Ma se gioca sempre, ci arriva in ginocchio. Il secondo aspetto è Villar: ma un titolare della nazionale under 21 spagnola, quanto vale ora che non gioca manco sotto il giardino di casa? Lo stesso vale per Diawara. Mourinho sta procurando un danno patrimoniale alla Roma, sta svalutando due calciatori giovani che ora non giocano mai. Se poi vogliamo dire che la vittoria sullo Zorya ha riscattato la Roma dopo il derby, per me non è così…”

