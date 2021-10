Roma, possibile novità a centrocampo: Darboe pronto a sostituire Cristante contro l’Empoli

AS ROMA NEWS – La Roma è rientrata con un volo dall’Ucraina nella nottata ed è rimasta a dormire nel centro sportivo di Trigoria per prepararsi al meglio alla sfida con l’Empoli di domenica pomeriggio.

La partita contro i toscani sarà particolarmente insidiosa per i giallorossi, chiamati a vincere per affrontare senza apprensioni la prossima pausa per gli impegni delle nazionali. Occhio però a sottovalutare l’Empoli: i toscani hanno già accumulato nove punti in questo avvio di stagione, dimostrando di saper giocare benissimo di rimessa.

Mourinho però sta meditando un cambio a centrocampo, che prevedrebbe un turno di riposo per lo stakanovista Cristante, in campo anche ieri per tutti i novanta minuti. La sua presenza in campo contro lo Zorya per l’intero match è una scelta “sospetta”, visto l’impegno ravvicinato di campionato.

Il centrocampista azzurro è diffidato, e con un altro cartellino giallo rischierebbe di saltare la partita contro la Juventus al rientro dalla sosta. Per questo motivo l’allenatore starebbe pensando a un cambio per Roma-Empoli: al fianco di Veretout potrebbe giocare uno tra Darboe e Diawara.

Il guineano è di sicuro più esperto, ma il gambiano ha dimostrato di saperci fare e sta scalando posti nelle gerarchie di Mourinho. Nelle retrovie invece Gonzalo Villar, ieri in campo soltanto per una manciata di minuti.

Giallorossi.net – F. Turacciolo