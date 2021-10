Roma, un mercato di gennaio movimentato. Pinto: “Mai parlato di scudetto, serve tempo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho boccia di nuovo Villar e Diawara, così come l’americano Bryan Reynolds, a cui gli preferisce un Ibanez piuttosto spaesato nel ruolo di terzino destro.

Il match contro lo Zorya segna infatti un nuovo solco tra i titolarissimi e quei calciatori su cui l’allenatore non sembra intenzionato a puntare. A gennaio lo spagnolo potrebbe salutare: diversi i club, in Italia e all’estero, disposti a scommettere su di lui.

Tiago Pinto sa bene che quello invernale sarà un mercato particolarmente importante e piuttosto movimentato in casa Roma. Mourinho ha bisogno almeno di un centrocampista e un terzino destro affidabile. Ma a gennaio gli affari sono sempre molto difficili da concludere.

La rosa però, viste le scelte dell’allenatore, appare troppo corta in certe zone del campo. E se la Roma vuole puntare alla Champions, dovrà intervenire pesantemente sul mercato.

Intanto ieri Pinto è tornato a parlare delle ambizioni del club per questa stagione, chiarendo: “Di scudetto non abbiamo mai parlato. Siamo ambiziosi. ma abbiamo bisogno di tempo perché abbiamo un progetto a lungo termine“. Che per essere accelerato ha però bisogno di raggiungere almeno il quarto posto.

Giallorossi.net – G. Pinoli