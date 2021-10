Zorya-Roma 0-3, i voti dei quotidiani: brillano Darboe ed Elsha, delude Shomurodov. Abraham entra e fa la differenza

NOTIZIE ROMA CALCIO – Alla Roma basta poco per sbarazzarsi dello Zorya. L’esordiente Darboe, almeno per quanto riguarda la gestione Mourinho, brilla in mezzo al campo, e si aggiudica di un soffio la palma di migliore in campo.

Molto positiva la prova di El Shaarawy, autore del gol che sblocca la gara. Bene anche Smalling, Rui Patricio e Calafiori, mentre non convincono Carles Perez e Shomurodov, che incassano diversi 5,5. Decisivo Abraham, che entra dalla panchina e fa la differenza.

Questi i voti dei principali quotidiani oggi in edicola ai calciatori della Roma che ieri hanno affrontato e battuto lo Zorya:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6,5; Ibanez 6,5, Smalling 6,5, Kumbulla 6, Calafiori 6,5; Cristante 6, Darboe 7; Perez 5,5, Pellegrini 6,5, El Shaarawy 7; Shomurodov 5,5. Subentrati: Zaniolo 6,5, Abraham 7, Diawara 6, Villar sv, Mayoral sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6,5; Ibanez 6, Smalling 6,5, Kumbulla 6, Calafiori 6; Cristante 6, Darboe 7; Perez 5,5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6,5; Shomurodov 5,5. Subentrati: Zaniolo 6, Abraham 6,5, Diawara 6, Villar sv, Mayoral sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6,5; Ibanez 6, Smalling 7, Kumbulla 6,5, Calafiori 6,5; Cristante 6,5, Darboe 7; Perez 6, Pellegrini 6, El Shaarawy 7; Shomurodov 5,5. Subentrati: Zaniolo 6, Abraham 7, Diawara 6, Villar 5, Mayoral 5,5. Allenatore: José Mourinho 7.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6; Ibanez 6, Smalling 6,5, Kumbulla 6, Calafiori 6; Cristante 6, Darboe 7; Perez 6, Pellegrini 6,5 El Shaarawy 7; Shomurodov 6. Subentrati: Zaniolo 6, Abraham 7, Diawara 6,5, Villar sv, Mayoral sv. Allenatore: José Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (A. SORRENTINO)

Rui Patricio 6; Ibanez 6, Smalling 6,5, Kumbulla 6, Calafiori 6; Cristante 6, Darboe 7; Perez 5,5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6,5; Shomurodov 5,5. Subentrati: Zaniolo 6, Abraham 6,5 Diawara 6, Villar, sv Mayoral sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.

IL TEMPO (E. ZOTTI)

Rui Patricio 6; Ibanez 6, Smalling 6,5, Kumbulla 6, Calafiori 6; Cristante 6, Darboe 6,5; Perez 5,5, Pellegrini 6, El Shaarawy 7; Shomurodov 5,5. Subentrati: Zaniolo 6,5, Abraham 7, Diawara 6, Villar sv, Mayoral sv. Allenatore: José Mourinho 6.