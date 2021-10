Una Roma “british style”. Giallorossi in scioltezza, il piccolo Zorya viene travolto

AS ROMA NEWS – Una partita troppo facile per fare testo. Ma vincere aiuta a vincere, e lo 0-3 in scioltezza col quale la Roma si sbarazza del piccolo Zorya fa comunque morale. Ed è una buona iniezione di fiducia in vista della partita con l’Empoli di domenica. Che sarà di tutt’altro tenore.

Gli ucraini infatti, quinti nel loro campionato, dimostrano subito di non essere all’altezza della Roma: El Shaarawy li punisce al primo affondo, lanciato in porta da un ottimo Darboe, preferito a Villar e Diawara. La gara si mette subito in discesa per i ragazzi di Mou, che però preferiscono gestire le forze piuttosto che affondare nella fragile difesa avversaria.

Prima dell’intervallo Shomurodov avrebbe l’occasione per chiudere i giochi, ma l’uzbeko si fa ipnotizzare da Matsapura. Lo Zorya tenta invano di rendersi pericoloso dalle parti di Rui Patricio, ma non riesce a creare niente di interessante, con il primo tempo che si chiude sullo 0 a 1.

Nella ripresa la partita non cambia: gli ucraini non riescono a spaventare la retroguardia giallorossa, mentre la Roma non sembra avere la determinazione e l’efficacia necessaria per chiudere il match. E così Mou cambia e fa entrare i pezzi da novanta: fuori il fumoso Carles Perez, al solito poco incisivo, e un deludente Shomurodov, dentro Zaniolo e Abraham. Sarà la mossa che non darà scampo allo Zorya.

La Roma accelera immediatamente, risvegliata dal differente peso specifico in attacco. Abraham fa le prove generali del gol colpendo subito un palo, poi è Smalling di testa a fare due a zero, spegnendo le velleità degli ucraini. I giallorossi giocano in scioltezza e colpiscono ancora. Tammy fa tre a zero ed entra già nella storia del club: è infatti la prima volta che due inglesi segnano in una partita della Roma.

Mou, soddisfatto, getta nella mischia anche i desaparecidi Diawara, Villar e Mayoral. Ma le indicazioni della partita sono ormai chiarissime: per lo Special One questi tre sono poco più che comparse. E se il guineano sembra essere disposto ad aspettare la sua occasione, lo stesso non può dirsi per i due spagnoli. Ma questo è un altro discorso.

La Roma vola in testa al girone C della Conference League a punteggio pieno e stacca i norvegesi del Bodo/Glimt, che ieri hanno pareggiato per 0 a 0 sul campo del Cska Sofia. I giallorossi non dovrebbero avere problemi a vincere il raggruppamento e volare direttamente agli ottavi.

Domenica però l’asticella si alzerà sensibilmente: l’Empoli neopromosso è partito benissimo in campionato, e nonostante venga considerata una “piccola” è una compagine di tutt’altro livello rispetto allo Zorya. Sarà un test più probante per capire se la Roma si è messa davvero alle spalle le scorie del derby.

Giallorossi.net – A. Fiorini