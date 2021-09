MOURINHO: “Soddisfatto del risultato, pochi giorni fa avevamo perso con una squadra che sembrava piccola. Darboe mi è piaciuto”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Zorya-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti sulla gara di Conference League vinta dai giallorossi per 3 a 0.

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

Cosa le è piaciuto di più?

“Il risultato, che alla fine è quello che conta. Quattro giorni fa abbiamo dominato quella che sembrava una squadra piccola e alla fine abbiamo perso. È importante avere 6 punti e magari ne mancano 5-6 per qualificarci. Nessun infortunio, abbiamo riposato perché qualcuno è rimasto in panchina, questo è positivo”.

Darboe?

“Ha giocato molto bene, ha dato equilibrio e ha fatto buone scelte. Bene nel passo e nel possesso, ha letto bene i movimenti difensivi e mi è piaciuto. Ho voluto dare un’opportunità anche a Diawara e per questo l’ho cambiato, ma davvero buone sensazioni, sono soddisfatto”.

Smalling può essere un valore aggiunto?

“Sì, da quando è stato recuperato si è messo a disposizione, quando è entrato dalla panchina ha fatto sempre bene. E oggi con l’assenza di Mancini ci si aspettava guidasse il reparto. Ha giocato bene, al di là del gol che per un difensore è sempre una cosa buona”.

Dormirete a Trigoria e poi testa all’Empoli.

“Dopo una sconfitta è sempre importante vincere. Abbiamo vinto in coppa e dobbiamo farlo anche in Serie A contro una squadra che ha 9 punti e sta facendo bene. Torneremo tra le 2 e le 3 di notte, meglio dormire lì, allenarci in mattinata e poi tornare a casa”.

JOSE’ MOURINHO AI CANALI DELLA ROMA

“Abbiamo vinto. Nel calcio è la cosa più importante. Abbiamo avuto l’esempio pochi giorni fa. Abbiamo dominato contro una squadra che sembrava piccola e abbiamo perso. Il calcio è così, il risultato è la cosa più importante. Oggi c’è stato abbastanza equilibrio nel primo tempo. Dopo Tammy (Abraham, ndr) e Zaniolo sono entrati molto bene nella partita e hanno creato problemi che fino a quel momento loro non avevano avuto. Dopo il secondo gol è finita la partita e poi abbiamo controllato abbastanza bene. È molto importante aver fatto 6 punti in due partite. Siamo quasi là. Abbiamo due partite in casa e siamo quasi là”.

La Roma ha giocato 10 partite in questa stagione finora e ne ha vinte 8, è un risultato straordinario e soprattutto questo aiuta a crescere il prima possibile.

“Tutto aiuta a crescere, anche dalle sconfitte bisogna imparare. In Conference League abbiamo avuto e sentito la responsabilità e la motivazione di fare bene e rispettare la competizione, guardandola con serietà. Abbiamo iniziato bene con un avversario molto molto difficile come il Trabzonspor e dopo nel girone vogliamo finire primi, perché significa avere due partite di meno. Dobbiamo cercare questo, era importante fare punti adesso con due partite fuori casa, ovvero questa e lo sarà anche con il Bodo. Poi abbiamo due partite a Roma e dobbiamo chiudere il discorso qualificazione a Roma”.

Ora c’è l’Empoli, che sembra saper vincere solo in trasferta e fa più fatica in casa, poi c’è la sosta. In questo momento è l’avversario più temibile che possa esserci?

“Al momento non ho ancora analizzato al dettaglio, però da quello che ho visto è una buona squadra. Sanno giocare, hanno qualità tecnica, creano pericoli. Hanno 9 punti, non sembrano una squadra che viene dalla Serie B né per i punti né per il modo di giocare. Fortunatamente per noi non siamo stanchi perché abbiamo fatto riposare tanta gente, anche Veretout e Karsdorp che non sono qui. Penso che possiamo stare bene fisicamente e psicologicamente domenica per cercare di fare 3 punti in più”.