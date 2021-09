ZORYA-ROMA 0-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto facile per la Roma che passa con facilità sul campo dello Zorya col punteggio di 3 a 0 dopo una gara controllata senza affanni.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera sul campo degli ucraini e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – Inoperoso per gran parte della partita. Viene impegnato con conclusioni che gli fanno il solletico. Solo nel recupero viene chiamato in causa severamente e lui tira fuori il paratone che vale il clean sheet.

Ibanez 6 – Non a suo agio nel ruolo di terzino destro, ma il modesto Zorya non riesce a mettere a nudo i suoi limiti in quella posizione.

Smalling 6,5 – Prestazione solida e senza sbavature. Nel secondo tempo si toglie anche lo sfizio di fare gol.

Kumbulla 6 – Qualche errore di comunicazione con Rui Patricio, si vede che non gioca da tanto. Ma se la cava.

Calafiori 6 – Intraprendente. Gioca una buona gara, attenta in difesa e propositiva in attacco.

Darboe 7 – Pronti via, regala subito un bell’assist per il gol che sblocca la gara con una verticalizzazione di qualità. Nella ripresa ripete la giocata per Perez, ma con risultati differenti. Positivo, ma da rivedere con avversari più probanti. Dal 70′ Diawara 6 – Discreto ingresso in campo, con buon piglio.

Cristante 6 – Alterna cose buone a errori evitabili. Mou lo spreme per benino, e lui resta in campo anche oggi fino all’ultimo secondo.

Carlez Perez 5,5 – Solita prestazione poco concreta. Apprezzabile nei ripiegamenti difensivi, ma lì davanti non combina nulla. Dal 62′ Zaniolo 6 – Dà maggior peso ed efficacia all’attacco.

Pellegrini 5,5 – Gioca tra le linee dello Zorya ma nel primo tempo riesce a essere efficace solo quando manda in porta Shomurodov. Non gioca la sua miglior partita, sbaglia troppo. Dal 77′ Villar sv.

El Shaarawy 7 – Parte fortissimo, con un gol fatto e uno sfiorato nei primi 20 minuti di match. Nella ripresa resta uno dei più pimpanti, anche se non riesce più a essere altrettanto efficace. Dal 77′ Borja Mayoral sv.

Shomurodov 5,5 – Nel primo tempo sbaglia un gol facile davanti al portiere avversario. Nella ripresa non combina granché e Mou lo cambia. Dal 62′ Abraham 7 – Entra e fa la differenza immediatamente, con un palo colpito e un gol realizzato. Altra camminata.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – Cambia pelle alla sua Roma, che non ha problemi a battere il modesto Zorya. Ma la partita ha una svolta solo con l’ingresso in campo degli attaccanti titolari. Missione compiuta, ma oggi la differenza in campo tra le due squadre era davvero abissale.

Giallorossi.net – A. Fiorini