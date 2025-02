“ON AIR!” – CORSI: “La Roma è la nuova Udinese”, ROSSI: “Se le basi del futuro sono Nelsson e Salah-Eddine stiamo messi male”, CARINA: “Rispetto al mercato del Milan non c’è partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non mi aspettavo nessuno, per cui il fatto che siano arrivati tre acquisti è già qualcosa. Ora vedremo quale sarà il valore di questi tre giocatori che la Roma ha portato a Trigoria, che sicuramente è un merito. Le referenze per alcuni sono molto buoni, per altri un po’ meno… Mi aspetto che ci sia ampio spazio per questi prospetti in questa seconda parte della stagione. Gourna-Douath? Ieri si è sparsa la voce di un presunto infortunio che però non ha trovato riscontri, sono arrivate rassicurazioni…”

David Rossi (Rete Sport): “Sono stanco di fare quello che deprime il tifoso della Roma…Il 90% non conosce il valore dei giocatori presi ieri, e l’altro 10% fa finta di conoscerlo…Detto ciò, il tema è semplice: tanto di cappello alla giornata di ieri dove prendi 3 giocatori, ma il problema è che ci sono stati 30 giorni precedenti dove vale tutto il contrario. Se io mi devo rifare alle parole di Ranieri e Ghisolfi, ci dovevamo aspettare a gennaio una serie di operazioni che avrebbero rappresentato il presente e il futuro della Roma. E io sfido chiunque a pensare che Nelsson, Salah e in parte anche Douath, anche se ho referenze molto migliori degli altri due, incarnino il tipo di giocatore che dovevano rappresentare le basi solide della Roma del domani. Perchè se le basi del futuro della Roma devono essere Nelsson dal Galatasaray e l’acquisto della riserva del Twente, non siamo messi benissimo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A parte Nelsson, che è un’operazione che mi sembra più a copertura di un buco, i tre ragazzi, Rensch, Salah e Gourna-Douath, hanno potenzialità interessanti. Però bisogna entrare nella prospettiva: non puntare più su nomi reclamizzati, ma su giocatori che sono delle scommesse. Speriamo che siano delle scommesse vincenti…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Giudizio sul mercato? Lo sospendo, non conosco molti dei ragazzi che sono arrivati. Hai colmato delle lacune che avevi nella rosa. E’ stata anche un’ammissione di colpa, perchè 4 acquisti estivi se ne sono andati. Arrivano delle ottime prospettive per quelle che sono le referenze, specie per il centrocampista francese… Condivido la perplessità e la delusione di una parte dei tifosi in relazione a quelle che erano state le parole della dirigenza. Io non avevo mai creduto a grandi investimenti su due nomi come Frattesi e Lucca…io so che l’Udinese dopo l’ultimo gol aveva fissato il prezzo dell’attaccante a 30 milioni. Ragazzi, sono tanti soldi… Io credo che non sia stato individuato il nome del prossimo allenatore, qualcuno pensa a Farioli perchè sono arrivati due giocatori dal campionato olandese…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Salah-Eddine, Gourna-Douath, sono tutti giocatori da allenatore giovane, da tecnico che prende una squadra e vuole fare le prove…un Farioli, un De Zerbi, un Palladino, un allenatore di questo tipo…Magari poi la Roma diventa la rivelazione delle piccole e arriva quinta o sesta, questo è il massimo che può succedere. Sono molto imbarazzato, non so che dirvi… Leggo “Rensch già convince, superato il test Olimpico“, questo dopo una partita…ma perchè volete il male della Roma? E’ certificato che la Roma l’anno prossimo vorrà fare il campionato dell’Udinese, perchè manco più l’Atalanta posso dire…la Roma è la nuova Udinese…ti portano questi e noi tutti in silenzio…Ancelotti? Se viene qui con questa squadra, arriva settimo lo stesso…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “La Roma ha preso solo riserve, anche in ottica del prossimo anno. Nelsson è il quarto centrale, Gollini è la riserva di Svilar, Salah-Eddine è la riserva di Angelino, e l’unico titolare sarà questo Gourna-Douath, che è molto giovane, ma in prospettiva può diventare veramente forte…però in prospettiva, ha 21 anni, deve dimostrare tanto. Anche col Salisburgo ha tante presenze, ma non era un loro titolarissimo. Un giocatore di 21 anni che tu riscatti a 18 milioni, significa che per te è un acquisto importante..”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io la faccio semplice: sono andati via Zalewski, Dahl, Hermoso, Le Fee, e sono arrivati questi tre. La Roma è più forte? Io fatico a rispondere…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Nuovo allenatore? Io ho pensato a Sarri, mi sembra che abbia le caratteristiche che cercano, e cioè un allenatore che conosce bene il campionato di Serie A, che ha esperienza all’estero, che ha vinto… Esteticamente non è il profilo ideale, ma secondo me è un tecnico molto capace che ha portato le sue squadre sopra il livello che avevano… Ghisolfi? Non penso che un mercato del genere possa cambiare le sue sorti. Non dimentichiamoci che quattro giocatori arrivati nel mercato estivo sono andati via, è un’ammissione di colpa importante…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il turno di campionato è stato devastante, hanno vinto tutte tranne il Milan, io speravo che qualcuna, tipo la Lazio a Cagliari o il Bologna a Como, facesse un passo falso, e invece…La Roma se vuole rimontare, qualche squadra deve cominciare a rallentare… Antonello? Mi dicono che non arriverà alla Roma, perchè non si sono più sentiti. Marotta dice che Antonello spera di andare alla Roma, ma non ci andrà…io quello che so è che Antonello non sarà l’amministratore delegato della Roma, e soprattutto che non è stato ancora scelto…Magari a breve uscirà la notizia che la Roma è trattata da qualche fondo, non mi stupirei per niente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho girato la lista degli acquisti fatti dalla Roma a un esperto di mercato e la sua risposta è stata piuttosto vaga, nel senso che nemmeno lui li conosceva…Malignamente qualcuno mi sottolinea che questi calciatori arrivano quasi tutti da una certa parte, e mi indicavano il possibile nuovo dell’allenatore…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Noi li abbiamo definiti “tre colpetti”, perchè magari si riveleranno tre giocatori fantastici, ma al momento prendi due riserve e il terzino titolare della sesta squadra in Olanda. Se rapporti questo mercato al Milan, non c’è partita…poi quelli sono prestiti, ma il mercato mi sembra volto a tappare qualche falla a livello numerico più che altro…Se prendere due terzini dall’Olanda significa che arriverà Farioli a fine stagione lo vedremo, ma io sono molto perplesso…”

