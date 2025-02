ULTIME DA TRIGORIA – In campo Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath

AS ROMA NEWS – Roma in campo alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Milan che si giocherà domani sera a San Siro. Rifinitura per i giallorossi, occhi puntati sui numerosi nuovi acquisti arrivati tutti nell’ultimo giorno di mercato.

Subito in campo agli ordini di mister Claudio Ranieri il difensore Victor Nelsson, il terzino sinistro Salah-Eddine e il centrocampista francese Gourna-Douath. Tutti e tre faranno parte della spedizione di Milano. Per il quarto di finale a gara secca contro i rossoneri mister Ranieri dovrebbe mandare in campo i titolarissimi nella speranza di tenere viva la strada che porta alla finalissima di Coppa Italia.