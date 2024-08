“ON AIR!” – ROSSI: “Dybala ha preferito la Roma alla ricchezza, sarà un giorno che ricorderemo”, TORRI: “I sogni non si vendono”, PETRUZZI: “Che emozione”, CARINA: “Ora dategli la 10”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quello che è successo ieri è un qualcosa che noi ci ricorderemo. Sarà il giorno in cui Dybala ha preferito la Roma alla ricchezza, perchè evidentemente ritiene che la ricchezza che ha giocando con questa maglia sia superiore a quella che viene da un’offerta così remunerativa. E questa cosa ci piace tanto… La domanda ora è: ma la Roma è contenta che Dybala è rimasto? Ieri ho notato l’assenza del like del club giallorosso al post social dell’argentino in cui annunciava che sarebbe rimasto… Danso? Mi fa impazzire questa cosa: vuoi spendere 25 milioni per un difensore centrale…ma vi siete accorti che a destra stiamo con Celik e basta? E a sinistra stiamo con Zalewski e El Shaarawy quasi a fine carriera…ma che stamo a scherzà?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non si può non essere felici che Paulo Dybala rimanga alla Roma, dobbiamo esserlo se il giocatore più forte resta. La narrazione delle ultime settimane era: perdiamo il talento di Dybala ma risparmiamo soldi che ci consentiranno di completare la rosa. Ora sono curioso e preoccupato di capire come Ghisolfi in questi 7 giorni riuscirà a completare la rosa…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La scelta di Dybala è stata bellissima, emozionante, commovente. Grazie Paulo…non so in quanti avrebbero scelto di rinunciare a 75 milioni… Ieri notte ho dormito poco, è stato come quando giocavo e l’adrenalina mi teneva sveglio… La notizia ha ricompattato un po’ tutto, secondo me ci guadagnano tutti, in primis De Rossi che mantiene un giocatore che può farti vincere le partite…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La scelta di restare è stata solo ed esclusivamente di Dybala… La Roma pensava di riuscire a ricavare un tesoretto dalle cessioni di Abraham, Zalewski e Bove, e invece non c’è riuscita. Questi sono errori di valutazione gravi, perchè ti impiccano il mercato a pochi giorni dalla fine…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sono molto contento che Dybala sia rimasto, sono queste le cose che fanno emozionare. Per la vicenda di mercato in sé, la trattativa era solo questione di tempo, ci sono state delle difficoltà tra la Roma e l’Al Qadsiah, ma niente che però sembrava poter far saltare l’affare. A questo punto, dal 2 settembre, dopo la partita con la Juventus, bisognerà prendere una scelta immediata e forte su Paulo Dybala. Nel momento in cui lui sceglie di restare, la cosa più saggia è sedersi intorno a un tavolo e trattare per un rinnovo di contratto con ingaggio spalmato su più anni. Non puoi pensare di fare una stagione dove contare i minuti in campo di Dybala, non lo vorrebbe nessuno, a cominciare da De Rossi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dybala? Adesso ci diranno che la Roma non ha accettato l’offerta degli arabi, ritenendola troppo bassa…ma io penso che sia cinema. La Roma se fosse sincera dovrebbe dirti che non è contenta della permanenza di Dybala, perchè lo voleva vendere, e quindi non può essere contenta. Io invece sono felice che Dybala sia restato. La Roma si stava venendo un sogno, e i sogni non sono in vendita. Ora devono dare un segnale di vita: l’attaccante puoi pure non prenderlo, ma terzino, difensore centrale e centrocampista li devi prendere per forza…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La permanenza di Dybala è una grandissima notizia, parliamo del giocatore più forte della Roma e della Serie A. E mi auguro che dalla partita con l’Empoli non si parli più di scelta tecnica…quando c’era Totti non si parlava mai di scelta tecnica, la prima maglietta andava a lui… Ora sarebbe una cosa bella dare la maglia numero 10 a Dybala, anche se so che è una cosa che difficilmente sarà possibile…ma un signore che rinuncia a 75 milioni non lo trovi dietro l’angolo. Mi farei promotore di questa iniziativa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri mi sono sentito dire che Dybala non copre, che la scelta della Roma era tecnica e ho anche perso la pazienza… Dybala guadagna tanto perchè è più bravo, tutti quelli forti guadagnano di più. Hai voluto la bicicletta? E ora pedali…ma che discorsi sono… Da quello che ho trapelato, dentro la Roma c’era qualcuno che spingeva affinché Dybala se ne andasse, che è una cosa sgradevole. Spiegatemi voi se esiste un allenatore al mondo che fra Dybala e Zalewski sceglie Zalewski? Non esiste, nemmeno nelle categorie inferiori…e allora quella non era una scelta tecnica…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Fatico pensare all’aspetto tecnico, ma penso solo a un uomo che rinuncia a 75 milioni di euro pur di restare a giocare in una squadra. Per una volta l’uomo va oltre le cifre, il denaro, il mercato…e anche il campo. Quello che è successo intorno a lui è stato determinante. Hanno vinto i tifosi della Roma, che hanno messo in campo tutta la passione. E’ una cosa molto bella…per un giorno abbiamo una visione romantica di quello che è successo, che è la cosa più bella di questa storia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma si aspettava che Dybala andasse via, se ha meso in piedi questa trattativa era perchè c’era la necessitò. Ora devi cercare di svuotare Trigoria di quei 3-4 pesi morti che timbrano il cartellino e basta. Dopo potresti fare qualcosa di importante in sede di mercato. Altrimenti eviterei di prendere per prendere giocatori inutili che ti porteresti dietro per anni e che poi fanno la differenza in negativo…”

