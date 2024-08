Calciomercato Roma: Bove finisce nel mirino del Napoli, il giocatore apre al trasferimento

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si accendono i fari del Napoli su Edoardo Bove, centrocampista della Roma che potrebbe lasciare Trigoria in questi ultimi giorni di mercato.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, in queste ore il club partenopeo, alla ricerca di un mediano da inserire nella rosa di Antonio Conte, avrebbe puntato il giovane calciatore giallorosso.

All’inizio si era pensato a imbastire un affare con Ngonge in mezzo, ma la permanenza di Dybala ha subito raffreddato questa possibilità e la trattativa non è mai decollata su queste basi. Resta da capire però se l’interesse degli azzurri per Bove resterà vivo e concreto anche senza la possibilità di scambi.

Stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss in questi minuti, il calciatore della Roma avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi alla corte di Antonio Conte. La pista dunque è da seguire con grande attenzione.

