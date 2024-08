Calciomercato Roma, ultimatum del Rennes per Assignon: offerta scritta entro oggi o salta tutto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Rennes non ha intenzione di aspettare ancora la Roma per Lorenz Assignon e ha lanciato un ultimatum al giocatore e quindi al club capitolino.

O da Trigoria si decidono a recapitare un’offerta scritta per l’acquisto del calciatore (l’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 10 milioni tra prestito e obbligo di riscatto) oppure l’affare può considerarsi saltato. Lo fa sapere Filippo Biafora de Il Tempo.

La deadline stabilita dal club francese è fissata alla mezzanotte di oggi. Se la Roma non si deciderà a presentare una proposta ufficiale per il terzino, il Rennes chiuderà la porta ai giallorossi. Ora si aspetta una decisione dalle parti di Trigoria.

