ULTIME DA TRIGORIA – Dybala torna ad allenarsi in gruppo: sarà titolare contro l’Empoli (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per proseguire la preparazione a Roma-Empoli, gara in programma domenica prossima alle 20:45.

Grande protagonista della seduta odierna Paulo Dybala, che dopo il suo clamoroso dietrofront all’offerta degli arabi è tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni, che hanno accolto con gioia il suo improvviso ripensamento.

Con la Joya di nuovo a disposizione, difficilmente De Rossi rinuncerà nuovamente all’argentino per la gara dell’Olimpico contro i toscani: a lasciargli spazio sarà con ogni probabilità Zalewski.

Da capire invece chi giocherà a centrocampo: Paredes è tornato disponibile dopo la squalifica della prima giornata e si candida per una maglia da titolare. A fargli spazio sarà molto probabilmente Bryan Cristante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

