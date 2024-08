Calciomercato Roma: si lavora a uno scambio Ngonge-Zalewski, al Napoli un conguaglio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma e Napoli stanno trattando, ma non ci sarebbe Bove al centro dei colloqui tra i due club, bensì uno scambio tra due esterni d’attacco.

Agli azzurri finirebbe Nicola Zalewski, ala sinistra di proprietà dei capitolini, mentre a Trigoria passerebbe Cyril Ngonge, 24 anni, attaccante mancino che gioca sulla corsia destra.

A riferirlo in questi minuti è Gianluca Di Marzio di Sky Sport su X. Lo scambio non avverrebbe alla pari, ma al Napoli spetterebbe un eventuale conguaglio. L’affare sarebbe dunque a titolo definitivo e non in prestito.

#Calciomercato | Continuano i contatti tra #Roma e #Napoli: si lavora allo scambio tra #Ngonge e #Zalewski, con conguaglio in favore del club azzurro — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 23, 2024

