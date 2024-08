Sabatini: “Bravo Dybala, per essere felice bisogna essere amati e non ricchissimi. Roma è magica, rende possibili cose inimmaginabili”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “La passione dei tifosi vince su tutto? È molto probabile. Alla fine ha contato più il sentimento della gente nei suoi confronti piuttosto che la ricchezza”.

Commenta così Walter Sabatini, ex calciatore ed ex dg della Roma, e fino a giugno direttore della Salernitana, la scelta di cuore di Paulo Dybala. “Lui è già ricco, non deve diventare ricchissimo per essere felice. Per essere felice deve fare bene il suo lavoro ed essere amato dalla gente. Credo che lui abbia fatto questa valutazione nel decidere di restare a Roma. A Dybala dico bravo, anzi bravissimo”.

L’argentino ha rinunciato a un’offerta da 75 milioni in 3 anni da parte dei sauditi dell’Al Qadsiah proprio quando tutto sembrava compiuto, scegliendo invece di rimanere alla Roma: “Piuttosto che essere ricchissimo ha deciso di attingere all’amore che tutta la città esprime per lui, mi sembra che sia stata la scelta corretta. E farà strada, e sarà adottata anche da altri. Sarà una specie di testa di ponte per i calciatori e per il futuro. È una cosa molto bella“, ha aggiunto.

“Dybala è uno dei pochi che può portare il numero 10 sulla maglia, quel numero per me è sacro, era di Totti, Pelé, Rivera. È un numero che ha un significato particolare. Dybala è un ragazzo cui sono molto affezionato ma soprattutto sono affezionato alla Roma e sono strafelice di questa decisione“, ha sottolineato l’ex dg giallorosso.

“Da questo punto di vista Roma è magica, riesce a far diventare realtà anche le cose inimmaginabili. La passione e il sentimento a Roma sono qualcosa di tangibile, quasi materiale, qualcosa di plastico e toccabile. La moglie? Se è stata lei a trascinarlo in questa decisione ha fatto la scelta giusta“, ha concluso l’ex direttore sportivo giallorosso.

Fonte: lapresse / Corriere.it

