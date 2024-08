Napoli, fatta per Lukaku: l’ex giallorosso arriva a titolo definitivo per 30 milioni più 15 di bonus

ALTRE NOTIZIE – Romelu Lukaku tornerà a giocare in Serie A dopo l’avventura alla Roma durata una sola stagione (i giallorossi lo avevano prelevato in prestito).

Il centravanti belga vestirà la maglia del Napoli e ritroverà Antonio Conte: l’accordo con il Chelsea è stato raggiunto proprio in questi minuti, con gli inglesi che incasseranno 30 milioni di euro più 15 di bonus per il trasferimento a titolo definitivo.

A darne notizia è Fabrizio Romano su X proprio in questi minuti. Il belga firmerà un contratto triennale, scadenza 2027. Lukaku, 31 anni, lo scorso anno con la maglia della Roma ha realizzato 13 gol in campionato in 32 presenze.

