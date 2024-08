CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 23 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – BOVE NEL MIRINO DEL NAPOLI, IL GIOCATORE APRE – Edoardo Bove (22) è finito nel mirino del Napoli, il giocatore ha già dato disponibilità al trasferimento alla squadra di Antonio Conte. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:50 – VOCI SU UNO SCAMBIO ZALEWSKI-SAELEMAEKERS – La Roma sta pensando di mettere in piedi uno scambio con il Milan: in rossonero finirebbe Zalewski (22) mentre in giallorosso arriverebbe Saelemaekers (25). Va trovata la quadra su conguaglio e ingaggi. (ilromanista.eu)

Ore 11:25 – DALLA FRANCIA: VICINO L’ACCORDO PER DANSO – Stando a quanto riferisce il giornalista francese Fabrice Hawkins di RMC Sport, la Roma e il Lens sarebbero molto vicini all’accordo per il trasferimento di Kevin Danso (24) ai giallorossi.

Ore 10:30 – KONE’ VUOLE LASCIARE IL BORUSSIA – Manu Konè (23), centrocampista del Borussia M’Gladbach, ha chiesto la cessione al club. La richiesta dei tedeschi è di 20 milioni più bonus. Lo scrive su X il giornalista di Sky Sport Germania, Florian Plettenberg, che specifica come al momento nessuna proposta ufficiale sia arrivata al club bianconero.

Ore 9:50 – SFUMANO RIQUELME, ZEGHROVA E GALENO – Con la permanenza di Paulo Dybala la Roma chiude ogni discorso aperto con Atletico Madrid, Lille e Porto per parlare rispettivamente di Rodrigo Riquelme (24), Edon Zhegrova (25) e Wanderson Galeno (26). (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – DANSO SEMPRE PIU’ VICINO – La Roma fa sul serio per Kevin Danso (24) e sta provando a chiudere l’affare dopo aver ottenuto il sì del calciatore: il Lens chiede 23 milioni più 2 di bonus per lasciar partire il difensore austriaco. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – STALLO ASSIGNON, REBUS ABDULHAMID – Tutto fermo sul fronte terzino destro: ancora nessuna accelerata per Assignon (24), mentre il possibile arrivo di Abdulhamid (25) è legato all’approdo di Cancelo all’Al Hilal.

IN AGGIORNAMENTO…

