Calciomercato Roma, offerto un prestito con diritto di riscatto da 22 milioni per Danso: no del Lens, ma la trattativa va avanti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nelle ultime ore il nome di Kevin Danso è salito prepotentemente alla ribalta nel calciomercato della Roma, con i giallorossi che sembrano intenzionati a fare sul serio per portarlo a Trigoria.

La trattativa è avviata ma, stando a quanto scrive L’Equipe nella sua versione on line, il Lens ha rifiutato l’offerta della Roma che ha messo sul piatto un milione di euro per il prestito oneroso e 21 per il diritto di riscatto.

I dialoghi tra i due club proseguono, con Danso che ha già dato l’ok al trasferimento in giallorosso. Ghisolfi dovrà però cambiare i termini della sua proposta se vorrà convincere il Lens a lasciar partire il suo calciatore.

Fonte: lequipe.fr

