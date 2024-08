Calciomercato Roma, è fatta per Abdulhamid: il terzino saudita sarà nella Capitale nelle prossime ore per svolgere le visite mediche

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ fatta: sarà Saud Abdulhamid il prossimo terzino destro della Roma.

Il giocatore dell’Al Hilal sarà nella Capitale nelle prossime ore per svolgere le visite mediche: l’indiscrezione lanciata in questi minuti da media arabi è stata confermata anche da Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano.

La Roma pagherà 2,5 milioni più bonus, scrive in questi minuti Fabrizio Romano. Il Reims ha provato a inserirsi nella trattativa ma i giallorossi sono ormai al traguardo.

🟡🔴🇸🇦 AS Roma are closing in on deal to sign Saud Abdulhamid as new right back from Al Hilal.

Deal in place for €2.5m plus add-ons with final details being sorted… then all done.

Reims tried to hijack the deal today but Roma remain ahead, planning for travel on Saturday. pic.twitter.com/OFpfkzpxsw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024