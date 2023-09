“ON AIR!” – CORSI: “Questa squadra è il disonore di Roma”, ROSSI: “Spero accada qualcosa di radicale”, CASANO: “Film già visto, temo che l’esonero di Mou sia inevitabile”, AGRESTI: “Sta prendendo in giro i tifosi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Serata difficile da mandare giù che arriva dopo un mese complicato. Questo inizio di campionato è ai limiti dell’indecenza. Il 4 a 1 di ieri è un mattone da digerire. Non è facile… L’infortunio di Llorente? Ora o abbassi Cristante, rinunciando a un centrocampista importante che non è un difensore, oppure inserisci Celik come braccetto di destra…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Cercavamo di aggrapparci alla speranza di una Roma in leggera crescita. C’erano state due vittorie contro due squadre scarse, ma c’era la speranza di una crescita. Poi però se vai a Genoa e perdi in quel modo vuol dire che non ci siamo. C’è stato un quintuplo passo indietro, la classifica è imbarazzante e con delle prospettive preoccupanti. Le partite per rialzarti le avresti, ma per questa Roma diventa insormontabile ogni cosa, anche Frosinone, Servette e Cagliari…”

David Rossi (Rete Sport): “Sono disgustato da quello che ho visto ieri sera. Giocatori spaventati dalla curva ieri? Io sinceramente tutta sta paura, sta frenesia non la vedo più. Io so alcune cose: che Lukaku a fine stagione saluta tutti e se ne torna al Chelsea, Rui Patricio e Spinazzola sono a scadenza… Soluzione? Io spero che succeda qualcosa di radicale: siamo arrivati a un punto in cui non basta mandare via l’allenatore. Apro e chiudo parentesi: la Roma non si può permettere di mandare via Mourinho, togliamocelo dalla testa. Se devo prendere un traghettatore, mi tengo Mourinho. Per fare schifo, basta fare quello che stanno facendo adesso, per andare in Serie B ci si devono mettere d’impegno, deve essere dolosa la cosa. Io spero di no, ma non credo che il peggio sia finito qui. Per me la stagione è abbastanza compromessa: il treno Champions è già partito, e la Roma ancora non è manco arrivata in stazione…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Sta rivedendo l’esatto film a cui hanno assistito i tifosi del Chelsea, del Manchester United e del Tottenham: Mourinho all’inizio del terzo anno ha questo tipo di inizio di stagioni che poi provocano l’esonero. E’ sempre stato così. E temo che sia inevitabile anche qui. Solo vincendo 4 o 5 partite di seguito abbiamo la possibilità di rimetterci in carreggiata, ma da quant’è che la stiamo dicendo sta cosa? Andando avanti così arrivano alla 38esima giornata…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io fino a ieri ho difeso Mourinho, ma questa rosa non può fare 5 punti in 6 partite…La cosa che mi preoccupa di più sono le parole dell’allenatore, e il modo in cui le espresse. Mi preoccupa la sua non-reazione. Mi aspettavo che in conferenza dicesse qualcosa di forte, di grave. Io ho visto una passività, sembrava che si trattasse di un passaggio a vuoto momentaneo. Io speravo che trasmettesse il messaggio del fatto che fosse consapevole della gravità del momento, e invece non me l’ha passato per niente…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho è stato travolto da questa squadra, solo la Roma poteva fare una cosa del genere. Poi lui sbaglia, e ora tutti vogliono la testa di Mourinho. Ndicka è una pippa, non può giocare, Kristensen lasciamo stare, Pellegrini idem, non ne parliamo. Paredes è l’unico che poteva fare qualcosa, ma è più lento di me. Vuoi ricostruire la squadra? Per prima cosa via la fascia a Pellegrini, e la dai a Cristante che è quello che ha più amore per se stesso e per la squadra, è l’unico che onora la maglia in questo momento, tolto Lukaku che è appena arrivato e non c’entra niente. Tutti gli altri sono criticabili, compreso Dybala, perchè fanno veramente ridere…sono il disonore di Roma. Questa è una squadra che ha portato disonore alla città. Non si corre più. Mou vi ha portato a due finali perchè gli ha dato la grinta, e ora Mou sta cosa l’ha persa. E in più ci si è messa una campagna acquisti fatta da Pinto: tolti Dybala e Lukaku sono tutti scarsi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ci sono dei giocatori che nella Roma non si sa come possano starci. Aouar avete visto in che condizioni è? Ndicka l’ho visto, e ho capito perchè non giocava. Paredes sarebbe meglio se restasse fuori, Kristensen fa rimpiangere Karsdorp. Ho visto Pellegrini, e se è questo è meglio che giochi un altro… Questo non esula l’allenatore, che è il primo responsabile e che ha messo in campo una squadra senza né capo né coda…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dobbiamo essere onesti: qualunque altro allenatore in una situazione come questa sarebbe esonerato, o si dimetterebbe. Invece Mou ci dice che manca Ibanez. Ma ragazzi, diciamo la verità: l’anno scorso non lo faceva più giocare, giocava quasi sempre Llorente, Ibanez non era un titolarissimo. E ora ci dice che manca Ibanez… Ndicka da quello che vediamo è scarso, ma tu sul 2 a 1 fai una difesa a 4 avendo Cristante che è un centrocampista, Ndicka che è quello che è e due terzini come Kristensen e Spinazzola…ma è un assurdità! E poi mette dentro Belotti, El Shaarawy, Azmoun…ma che calcio è questo? La Roma nelle ultime 14 partite di campionato ha fatto due vittorie, contro Spezia e Empoli. Ma dai, ragazzi….”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quello che sta accadendo è clamoroso: nella Roma cè un problema molto serio che è legato all’allenatore. Se ci viene detto che manca Ibanez, quando per anni ho sentito che Ibanez non poteva giocare nella Roma, allora veniamo presi in giro. La disfatta della Roma è totale e ha la firma del suo allenatore. Il Genoa neopromosso ieri ha perso Badelj e Strootman per infortunio, i due centrocampisti titolari, e noi ci dobbiamo sentir dire che il problema è che la Roma toglie Mancini perchè può essere espulso… Io penso che sia l’ora di farla finita, così prendi in giro il buonsenso e i tuoi tifosi. Mourinho deve sempre giustificarsi, ma non ha più alibi…Hai una squadra con Pellegrini, Aouar, Paredes, Dybala, Lukaku, e il problema è che non hai Ibanez…”

Redazione Giallorossi.net