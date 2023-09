Mourinho non è più al sicuro: decisive le gare contro Frosinone e Cagliari

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se prima la tifoseria romanista, o la stragrande maggioranza di essa, era tutta compatta intorno a Josè Mourinho, l’inizio disastroso di campionato di quest’anno sta rimettendo tutto in discussione, anche la fede cieca nel portoghese.

Perchè la Roma è troppo brutta per essere vera. La mancanza assoluta di un’idea di gioco, che non viene più compensata dalla voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, sta rendendo inutile anche l’accoppiata da sogno formata da Dybala e Lukaku, lasciati troppo soli a sé stessi nel tentativo di indovinare la giocata in grado di cambiare l’inerzia dei match.

Partita dopo partita, delusione dopo delusione, il credito guadagnato dallo Special One sta venendo meno. Cinque punti in sei partite è una media che non va sottovalutata. La squadra sembra svuotata, e il tecnico in confusione. Molti tifosi non hanno gradito le spiegazioni di Mou a fine partita, che ha chiamato in causa la cessione di Ibanez per giustificare la perduta solidità difensiva degli anni precedenti.

Ora saranno decisive le prossime partite contro il Frosinone in casa e la trasferta di Cagliari. Se la Roma non dovesse riuscire a fare punti prima della sosta, potrebbe addirittura arrivare un clamoroso cambio in panchina. Sarà decisiva la volontà dei Friedkin, decisamente poco soddisfatti del rendimento della squadra in questo avvio di stagione.

Fonti: Leggo / Tuttosport / La Repubbluca / Gazzetta dello Sport